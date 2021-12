China.- China asegura haber recibido solicitudes de visados por parte de funcionarios de EEUU para los Juegos Olímpicos

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha confirmado este lunes que ha recibido solicitudes de visado por parte de funcionarios estadounidenses "relevantes" para asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, a pesar del boicot diplomático anunciado por Washington.



El portavoz de la cartera de Exteriores, Zhao Lijian, ha indicado, en rueda de prensa, que son 18 los funcionarios estadounidenses que han solicitado visados, principalmente del Departamento de Estado y del Pentágono, con el objetivo de brindar seguridad y apoyo médico a los atletas de Estados Unidos.



Además, ha señalado que esperan que se presenten solicitudes de visado para hasta otros 40 funcionarios, según informa la agencia de noticias estatal china Xinhua.



Zhao ha criticado que Washington "ha montado una farsa de no enviar una delegación diplomática y oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín a pesar de que no se había extendido ninguna invitación".



"Una vez más, instamos a Estados Unidos a seguir el espíritu olímpico en la práctica, abstenerse de politizar los deportes y detener las palabras y actos erróneos que perturban o socavan los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín", ha pedido el portavoz de Exteriores chino.



Además de Estados Unidos, Japón y Reino Unido también han anunciado que no enviarán a representantes de sus respectivos gobiernos a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en medio del boicot internacional como gesto de denuncia hacia los abusos contra los derechos de las minorías supuestamente cometidos por las autoridades chinas.



Tras el anuncio de boicot, Pekín advirtió de que "pagarán el precio de sus movimientos equivocados", si bien señaló que altos cargos de países como Estados Unidos tampoco estaban invitados a la cita deportiva.