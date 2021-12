Cataluña, Murcia, Asturias, Navarra y Aragón, las CCAA con las restricciones más duras

24-12-2021 La avenida del Marqués de la Argentera vacía después del toque de queda en la ciudad, a 24 de diciembre de 2021, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy se pone en vigor la medida propuesta por el Govern catalán y avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de aplicar el toque de queda de 1 a las 6 de la mañana. La medida se aplicará en 125 municipios catalanes. Además de esa norma, en Catalunya también se ha aprobado reducir al 70\% los aforos en varios sectores y limitar los encuentros sociales a un máximo de 10 personas. POLITICA Kike Rincon/Europa Press



Además, varias CCAA preparan nuevas medidas ante el incremento de los contagios



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Cataluña, Murcia, Asturias, Navarra y Aragón son, por el momento, las comunidades autónomas que han adoptado las restricciones más duras para afrontar la sexta ola del coronavirus, con la variante 'ómicron', frente a otros Ejecutivos autonómicos, como los de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, que han optado, a fecha de hoy, por no tomar medidas adicionales para encarar la subida masiva de los contagios de Covid-19.



No obstante, de cara a esta última semana del año y con la vista puesta también en Nochevieja, algunas comunidades autónomas están estudiando si implantan nuevas medidas para afrontar el récord de nuevos contagios y el incremento de la incidencia acumulada.



Es el caso, por ejemplo, del País Vasco --que detallará medidas esta misma tarde--, Navarra, Cantabria, Castilla y León y La Rioja, que están manteniendo contactos como comunidades limítrofes para adoptar medidas comunes de cara a estos días. También Andalucía ha adelantado que tomará nuevas medidas la próxima semana si sigue el ritmo de contagios, pero descarta toques de queda.



En cualquier caso, a las 13.30 horas de este lunes 27 de diciembre, estas son las medidas que están en vigor en cada comunidad autónoma:



ANDALUCÍA



-- Es obligatorio el pasaporte Covid o una prueba diagnóstica negativa para el interior de establecimientos de hostelería, ocio, esparcimiento y para residencias de mayores y hospitales.



-- Se recomienda limitar las comidas de Navidad a un máximo de dos núcleos familiares, elegir vías públicas anchas para evitar aglomeraciones en las cabalgatas de Reyes o las campanadas de fin de año o mantener mesas interiores con un máximo de diez comensales para la hostelería.



ARAGÓN



-- Es obligatorio el pasaporte Covid en hostelería para celebraciones de más de diez personas, ocio nocturno, salones de juego, visitas en hospitales, centros sociales especializados y en grandes eventos de más de 500 asistentes en cerrado y 1.000 en abierto.



-- Cierre de la hostelería y la restauración a las 00.00 horas.



-- Cierre de los establecimientos de ocio nocturno a las 02.00 horas.



ASTURIAS



-- El pasaporte Covid es obligatorio para el acceso a centros sociosanitarios, equipamientos culturales, deportivos, de restauración o de ocio.



-- Cierre del interior de establecimientos del ocio nocturno.



-- Cierre de los establecimientos hosteleros a la 1.00 como máximo.



BALEARES



-- Es obligatorio el pasaporte Covid en restaurantes con más de 50 plazas, bares de copas o celebraciones que tengan más de 50 personas. También para los trabajadores sanitarios o, en su defecto, la realización de tres PCR semanales. El Gobierno balear también quiere ampliar el certificado en todos los bares y en otros ámbitos.



CANARIAS



-- El pasaporte Covid está implantado en Canarias de forma voluntaria. El dueño del establecimiento puede o no pedir a sus clientes el certificado de vacunación.



CANTABRIA



-- Es obligatorio el pasaporte Covid para acceder al interior de la hostelería y el ocio nocturno, eventos culturales como cine, teatro y otros recintos de espectáculos y citas multitudinarias y eventos deportivos -- en el caso de los dos últimos se limita a aquellos eventos en los que está permitido comer y beber --.



-- En los municipios con mayor incidencia del virus -los más poblados y todos los que tiene más de 5.000 habitantes- no podrá abrir el ocio nocturno.



-- En estas localidades también se reducirá el aforo en actividades deportivas o culturales.



CASTILLA Y LEÓN



-- Sin restricciones obligatorias en Castilla y León para estas fechas navideñas.



-- Se recomienda, eso sí, limitar el número de unidades de convivencia y personas en las reuniones familiares de estos días.



CASTILLA-LA MANCHA



-- No hay restricciones adicionales en Castilla-La Mancha para estos días de Nochebuena y Navidad.



CATALUÑA



-- Toque de queda entre las 1.00 y las 6.00 horas.



-- Cierre del ocio nocturno.



-- Reducción de aforos al 70% en varios sectores.



-- Limite de los encuentros sociales a un máximo de diez personas.



-- Se exige el pasaporte Covid para hostelería, gimnasios y para visitar a familiares en residencias.



EUSKADI



-- Es obligatorio el pasaporte covid para hospitales, residencias, toda la hostelería y restauración, salas de conciertos, festivales musicales y otros acontecimientos culturales y artísticos en espacios cerrados, polideportivos y gimnasios.



-- Se recomienda reducir y limitar las celebraciones familiares de Navidad a un número acotado y sin variar su composición.



EXTREMADURA



-- Sin restricciones obligatorias en Extremadura para estas fechas navideñas.



-- Se recomienda que las mesas no sean de más de diez personas, y que los núcleos de convivientes que se reúnan sean "los menos posibles".



GALICIA



-- Es obligatorio el pasaporte Covid para acceder a la hostelería y restauración, ocio nocturno, albergues turísticos, y centros, servicios y establecimientos sanitarios.



-- Prohibidos los eventos de cócteles de pie y actos de recepción con aperitivo.



-- Limitación en hostelería a ocho comensales en interior y quince en terraza.



-- Se recomienda que las comidas y cenas de Navidad no excedan más de ocho o diez personas, preferentemente de la misma burbuja familiar.



LA RIOJA



-- Es obligatorio el uso del pasaporte Covid para mayores de 12 años para acceder a locales de ocio nocturno, restaurantes con un aforo superior a 50 comensales, a residencias, a salas de fiesta y a eventos al aire libre de más de 1.000 personas de público en los que sea posible consumir comida y bebida.



MADRID



-- No hay restricciones adicionales en Madrid para estos días de Navidad.



MURCIA



-- Cierre de toda actividad no esencial a partir de la 1 de la madrugada.



-- Se limitan los comensales por mesa en bares y restaurantes a diez en interiores y doce en exteriores.



-- En ocio nocturno, no se permite el uso de las pistas de baile y el consumo en barra y en exteriores será siempre sentado.



-- Se exige el pasaporte Covid para el ocio nocturno, y opcional en los locales de celebraciones, restauración y hostelería.



-- Se recomienda evitar concentraciones de personas en la vía pública.



NAVARRA



-- Obligación del pasaporte Covid para acceder a bares especiales y discotecas, restaurantes con un aforo de más de 60 comensales, para todo tipo de espectáculos culturales en interiores, residencias, hoteles y gimnasios.



-- Cierre de establecimientos, sociedades y peñas entre la 1 y las 6 horas.



-- Se recomienda que las reuniones y celebraciones navideñas se limiten a un máximo de diez personas y a dos unidades familiares.



COMUNIDAD VALENCIANA



-- Se exige el pasaporte Covid para acceder a locales de ocio y restauración, independientemente del aforo, en espacios dedicados a actividades recreativos y de azar con comida, en eventos y celebraciones de más de 500 personas y para entrar a hospitales y residencias de servicios sociales, así como en gimnasios o cines, circos, instalaciones deportivas y sedes en los que se consuma comida o bebida.



CEUTA Y MELILLA



-- En Ceuta se exige certificado Covid a los mayores de 12 años para acceder a locales interiores de hostelería y restauración con un aforo superior a 50 personas, así como para entrar en discotecas y otros establecimientos de ocio nocturno o visitar a personas mayores en residencias o a pacientes en centros hospitalarios.



-- En Melilla es obligatorio el pasaporte Covid para acceder al interior de locales de hostelería y dentro y fuera de establecimientos de ocio nocturno o aquellos en los que se realicen actividades como el baile,así como para acceder a residencias, centros hospitalarios y penitenciarios.