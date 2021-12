Casimiro dice del recién incorporado Leslie que es "gran conocedor del juego"

El técnico del Coosur Betis, Luis Casimiro, en una imagen de archivo. EFE/ Raúl Caro.

Sevilla, 27 dic (EFE).- El entrenador del Coosur Betis, Luis Casimiro, aseguró este lunes, en la víspera de reanudar la Liga Endesa el martes en Burgos ante el Hereda San Pablo, que el escolta estadounidense Travis Leslie "ayudará muy pronto" a su equipo, que lo ha fichado hasta la conclusión de la presente temporada, y lo calificó como "un jugador experto y gran conocedor del juego".

Casimiro indicó que a Leslie, de 31 años y procedente del Leones de Ponce portorriqueño, "hay que explicarle lo justo", porque "capta muy bien el juego" y, por consiguiente, "le va a costar poco adaptarse a la ACB".

El equipo bético, último clasificado, juega en la pista del Hereda San Pablo, adversario directo por la permanencia, pero el técnico manchego quiere "olvidar el rival" porque su equipo "necesita no saber quién es el rival", ya que "lo primero es centrarse en uno mismo".

"Debemos proponer el buen trabajo de todos estos días de entrenamiento. Hacemos muchas cosas bien durante muchos minutos y eso hay que mantenerlo. No es fácil ante Baskonia -último partido- volver al partido estando veinte abajo. Debemos ser regulares en todos los minutos del juego", añadió el preparador ciudadrealeño sobre la derrota en Sevilla ante el cuadro vitoriano (83-87).

Luis Casimiro consideró que después de "detectar el error, toca corregirlo", por lo que espera "demostrar con hechos y no con palabras" que a su equipo no le "penalicen tanto los malos momentos que atraviesa durante un partido", para lo que conviene "resetear cada semana, comenzar de nuevo sin pensar en lo anterior".

Para Casimiro, "la de Burgos es una cancha con un ambiente que siempre gusta" porque propicia "partidos de mucha tensión" en los que resulta "importante controlar en cada momento las emociones", y destacó del Hereda San Pablo su "cualidad para el rebote ofensivo. Es uno de los mejores de la liga en ese aspecto", dijo.