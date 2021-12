Boric declina acompañar a Piñera a su gira por Colombia y una reunión del Prosur

El presidente de Chile Sebastián Piñera (d) con el presidente electo Gabriel Boric (i), en una fotografía de archivo. EFE/Elvis González

Santiago de Chile, 27 dic (EFE).- El presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, declinó este lunes acompañar a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, a su última gira internacional por Colombia, donde tiene previsto asistir a las cumbres de Prosur y la Alianza del Pacífico los días 26 y 27 de enero.

"He conversado con el Presidente Piñera para comunicarle que he decidido no asistir (...) Nuestras prioridades están en la conformación de equipos aquí en Chile", anunció Boric en declaraciones a los periodistas.

El exlíder estudiantil, quien asumirá el cargo en marzo, pidió no interpretar su decisión como un "desaire" y aseguró que las relaciones internacionales serán "tremendamente relevantes" en su Gobierno.

Boric afirmó que Prosur, un foro creado en 2019 de tendencia conservadora, "es una agenda propia desarrollada por el Gobierno del presidente Piñera", pero indicó que sí le dará "prioridad" a la Alianza del Pacífico, bloque comercial integrado por Chile, Colombia, México y Perú.

Fundada en 2019 en Santiago de Chile, el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) fue impulsada por mandatarios de tendencia conservadora como el brasileño Jair Bolsonaro, el colombiano Iván Duque y el propio Piñera.

Es una especie de contrapeso a Unasur, promovida en 2008 por el expresidente venezolano Hugo Chávez en un periodo en que llegaron al poder varios mandatarios de izquierda en Latinoamérica.

"Vamos a buscar la mayor integración posible en América Latina, con todos quienes estén disponibles para ello, yendo más allá de las afinidades ideológicas", añadió el presidente electo más joven y más votado de la historia chilena.

Piñera le extendió la invitación hace una semana, cuando sostuvo una reunión en La Moneda, sede del Ejecutivo, con Boric, un día después de su aplastante triunfo por más de 11 puntos contra el ultraderechista José Antonio Kast.

El hecho de que el mandatario saliente invite a su sucesor a su última gira internacional es una tradición que nació en 2006, cuando Ricardo Lagos invitó a Michelle Bachelet a la primera toma de posesión del exgobernante boliviano Evo Morales.