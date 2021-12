Acciones viajes EE.UU. caen en medio de cancelaciones de Navidad

(Bloomberg) -- Las acciones de viajes de Estados Unidos retrocedían el lunes, lideradas por United Airlines Holdings Inc. y American Airlines Group Inc., después de que se cancelaran cientos de vuelos durante la Navidad debido a un aumento en los casos covid-19.

United bajaba 3,7% a las 9:36 a.m. en Nueva York, mientras que Delta Air Lines Inc. perdía 3,4% y American Airlines caía 3,7%. Entre los operadores de cruceros, Carnival Corp. disminuía 4,1%, Royal Caribbean Cruises Ltd. retrocedía 4,5% y Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. caía 4,7%.

Las cancelaciones de vuelos en EE.UU. superaron las 2.800 durante el fin de semana de Navidad, interrumpiendo los viajes en uno de los períodos más ocupados del año, ya que la ola covid alimentada por ómicron provocó escasez de personal. Una tormenta invernal en la parte noroeste del país se sumó a las dificultades el domingo.

“El mercado probablemente permitirá que la situación se desarrolle durante algunas semanas para ver si las tasas de infección bajan como lo han hecho en Sudáfrica”, dijo Michael O’Rourke, estratega jefe de mercado de JonesTrading Institutional Services. Si las tasas de infección siguen siendo elevadas, “espere que los inversionistas expresen una preocupación adicional”, agregó.

Delta y United recortaron al menos un 12% de sus vuelos programados. La interrupción de los viajes se suma al impacto de la variante ómicron, cuya rápida propagación está causando estragos a pesar de que las indicaciones iniciales sugieren que causa una enfermedad menos grave que otras mutaciones de coronavirus.

Ha sido un año tumultuoso para las acciones expuestas al sector de los viajes, ya que los inversionistas se han visto obligados a enfrentar múltiples variantes de coronavirus de diversa gravedad.

El índice S&P 500 Airlines fue uno de los sectores con mejor desempeño durante los primeros tres meses del año, pero desde entonces ha visto evaporarse esas ganancias después de que la variante delta provocó un aumento en los casos a nivel mundial. Desde principios de octubre, el indicador ha caído alrededor de 13%, lo que lo sitúa entre los grupos industriales con peor desempeño en ese período. El S&P Supercomposite Airlines Index está experimentando su peor día en una semana.

