Vox recela del bono joven para el alquiler y el Gobierno defiende el "compromiso cívico" de la juventud

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Vox ha expresado al Gobierno su temor de que el bono joven de apoyo al alquiler propicie que los jóvenes declaren menos ingresos de los recibidos y el Gobierno ha descartado que esta posibilidad sea significativa "dado el alto grado de compromiso cívico real y social que caracteriza a la juventud de nuestro país".



"Sostener o insinuar lo contrario, no solo atenta contra el principio general de presunción de inocencia de todos los ciudadanos, sino que lanza una desafortunada sombra de sospecha sobre nuestros jóvenes", sentencia el Ejecutivo en una respuesta registrada en el Congreso de los Diputados y recogida por Europa Press.



"PLENA CONFIANZA EN LOS VALORES DE LA JUVENTUD"



Así, el Gobierno asegura tener "plena confianza en los valores y comportamiento de la juventud española" y, por otro lado, ha puesto en valor el "sistema adecuado" de seguimiento, control y prevención del fraude en los programas de ayudas y subvenciones en materia de vivienda, por parte del Ministerio de Hacienda, las entidades gestoras de la Seguridad Social y las administraciones locales y autonómicas.



Todo ello tras las preguntas registradas por Vox en el Congreso en las que un grupo de diputados de esta formación encabezado por Macarena Olona planteaba al Gobierno sus dudas acerca de la efectividad de esta ayuda.



El llamado bono joven supondrá una ayuda de 250 euros mensuales para el pago del alquiler para personas de hasta 35 años cuyos ingresos no alcancen tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples). En 2022, atendiendo a la subida del 2,5% prevista en los nuevos Presupuestos, este indicador alcanzará los 579,02 euros mensuales.



EL BANCO DE ESPAÑA ADVIRTIÓ DE LOS RIESGOS, DICE VOX



En su iniciativa, Vox recupera el informe del Banco de España publicado en 2020 sobre la intervención pública en el mercado de alquiler, en el que destaca cómo buena parte de los subsidios y de las deducciones fiscales acaban trasladándose a los precios y generan un aumento de las rentas, ante una oferta relativamente rígido, y especialmente en el corto plazo.



En ese mismo estudio, el Banco de España destacaba cómo la vinculación de estas ayudas a no sobrepasar un determinado nivel de renta "genera el riesgo de que los inquilinos reduzcan los ingresos declarados para mantener el subsidio" y también "desincentivar la participación de los miembros del hogar en el mercado de trabajo".



En este sentido, Vox lamenta la ausencia de un estudio sobre las posibles "disfunciones" que podría causar el bono y qué medidas pueden ponerse en marcha para afrontarlas.