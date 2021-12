Uruguay.- Festival de Almagro sigue preparando la edición del año que viene y recuerda las fechas de las convocatorias abiertas

10-06-2021 Festival Almagro Off CULTURA ESPAÑA EUROPA CASTILLA-LA MANCHA FESTIVAL ALMAGRO



CIUDAD REAL, 26 (EUROPA PRESS)



El Festival de Almagro sigue trabajando en la preparación de la próxima edición de la cita teatral manchega y ya comienzan a conocerse algunas de las líneas de programación que darán forma al festival, como el País Invitado que, en la 45 edición, será Uruguay.



Siguiendo la filosofía de los años anteriores, el Festival de Almagro, como mayor centro mundial de exhibición de Siglo de Oro, apuesta por una programación patrimonial, americanista, feminista, accesible e inclusiva, ha informado el festival en nota de prensa.



Programación que terminará de completarse con las propuestas artísticas que las compañías, nacionales e internacionales, presentan en las diferentes convocatorias que la Fundación del Festival tiene abiertas: convocatoria oficial de programación, certámenes Almagro Off y Barroco Infantil y las ayudas a la producción de propuestas artísticas sobre Siglo de Oro en Castilla-La Mancha.



Las ayudas a la producción de propuestas artísticas sobre Siglo de Oro en Castilla-La Mancha son una iniciativa que fomenta la creación de espectáculos sobre textos clásicos por parte de las compañías castellano-manchegas.



Pueden concurrir todas las compañías con sede en Castilla-La Mancha cuyo trabajo esté basado, inspirado o ponga en escena textos del Siglo de Oro en español.



El género, estilo, formato, estructura o temática serán libres y estarán basados o inspirados en textos dramáticos o no dramáticos del Siglo de Oro en español. Se reciben propuestas hasta el 15 de enero de 2022.



CERTÁMENES ALMAGRO OFF Y BARROCO INFANTIL



El XI Certamen Internacional Almagro Off, una convocatoria que nace con el fin de fomentar y favorecer la creación contemporánea, nuevos lenguajes y propuestas innovadoras de la dirección escénica sobre el teatro clásico del Siglo de Oro.



Podrán concurrir todos los creadores o directores escénicos, de cualquier nacionalidad, cuyo trabajo esté basado, inspirado o ponga en escena textos del teatro del Siglo de Oro (escritos originalmente en español o en cualquiera de las lenguas cooficiales) y cuya trayectoria escénica no sobrepase los cinco montajes profesionales estrenados.



Asimismo, el XI Certamen Internacional Barroco Infantil, una propuesta que promueve la creación escénica, sobre textos del Siglo de Oro en español, destinada al público infantil.



Pueden concurrir los creadores o compañías cuyo trabajo, destinado al público infantil y familiar, esté basado, inspirado o ponga en escena textos del Siglo de Oro en español, fundamentalmente.



Las propuestas para ambas convocatorias se pueden entregar hasta el próximo 13 de febrero de 2022.