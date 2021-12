Tuchel critica el calendario de la Premier: "No es justo"

Thomas Tuchel, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Facundo Arrizabalaga

Redacción deportes, 26 dic (EFE).- El entrenador del Chelsea, el alemán Thomas Tuchel, criticó el calendario actual de la Premier League, que acelera su agenda y acumula jornadas en estos días a pesar del crecimiento de positivos por covid.

"No es justo. Llevamos diez días intensos, con jugadores en cama y nos enfrentamos a equipos que han tenido partidos aplazados y que tienen una semana para prepararlos", argumentó el preparador del Chelsea que se reencontró con el triunfo al vencer al Aston Villa.

"El calendario está como está pero esta no puede ser la manera correcta", añadió Tomas Tuchel que recordó que el Chelsea ha disputado su octavo partido en lo que va de mes y que el miércoles se enfrenta al Brighton en Stamford Bridge.

El Chelsea ha perdido a Callum Hudson-Odoi y Romelu Lukaku, que reapareció este domingo ante el Aston Villa, por covid. Además, no puede contar aún con Kai Hartez y Timo Werner.

“Nos hacen jugar a pesar de tener también jugadores con covid. Tenemos nuevas lesiones pero estamos en manos de gente que está en una oficina sin saber lo que es esto", añadió Thomas Tuchel.

"Estamos luchando y estamos exprimiendo a nuestros jugadores. Tengo el máximo respeto por lo que hacen los jugadores. Hacemos cambios obligados por las lesiones. Ya no cambiamos por razones tácticas", dijo el entrenador del Chelsea que elogió la predisposición de sus futbolistas.

"Estoy orgulloso e impresionado con ellos pero también preocupado. Puede que nos equivocáramos al permitir que algunos jugaran después de estar enfermos, con coronavirus, con solo uno o dos entrenamientos. La Premier nos hizo jugar y por eso jugamos", insistió Tuchel.