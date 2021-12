Terelu Campos revela los motivos por los que no se han visto con Carmen Borrego en Navidad

21-11-2021 CARMEN BORREGO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 26 (CHANCE)



Carmen Borrego pregonaba orgullosa en el plató de 'Sálvame Diario' que el 24 de diciembre iba a cenar con su hermana, Terelu Campos, después de todos los enfrentamientos que ha habido a lo largo de estos meses por sus discusiones familiares... pero lo cierto es que esa reunión no se ha podido producir porque ha habido una noticia de última hora que ha cambiado todo.



Europa Press Reportajes estaba en la casa de Terelu Campos para grabar la llegada de todos los miembros de las Campos a la casa donde iban a celebrar Nochebuena, pero lo cierto es que solo vimos a María Teresa Campos... algo que nos llamaba mucho la atención y que no entendimos hasta hoy.



Terelu Campos ha confirmado en el plató de 'Viva la vida' que no se reunió con su hermana por un motivo de peso y es que, como muchos españoles, Carmen Borrego había tenido contacto directo con un positivo por Covid-19 por lo que prefería prevenir cualquier tipo de exposición y quedarse en casa en una noche tan especial. Un fastidio no solo para ella, sino para toda la familia y una realidad a la que han tenido que enfrentarse muchos españoles este año tras la oleada de contagios por la variante Ómicron.



Después de todo lo sucedido durante este año, la familia Campos no contaba con este imprevisto que ha sufrido Carmen Borrego y que le ha obligado a pasar la Navidad sola y no junto su madre y hermana.