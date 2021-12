Somalia.- El primer ministro de Somalia designa a un nuevo ministro de Defensa en plena crisis con el presidente

29-07-2021 El primer ministro de Somalia, Mohamed Hussein Roble. POLITICA AFRICA SOMALIA INTERNACIONAL AFRICA WPA POOL



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Somalia, Mohamed Roble, ha anunciado la designación de nuevos ministros de Defensa y de Justicia a las pocas horas de un grave cruce de acusaciones con el presidente del país, Mohamed Abdullahi 'Farmajo', quien ha responsabilizado a Roble de incumplir sus responsabilidades como garante del complejo proceso electoral que atraviesa el país y llegado a plantear incluso su destitución.



Roble ha respondido acusando a 'Farmajo' de obstaculizar deliberadamente el proceso electoral con estas acusaciones y ha efectuado un intercambio de ministerios al designar al ministro de Justicia Abdulkadir Mohamed Nur como nuevo responsable de Defensa, y al titular de Defensa Hasán Husein Hajo como nuevo encargado de la cartera judicial, informa el portal de noticias Garowe On Line.



Además, y según informaciones recogidas por el mismo medio y todavía no verificadas, Roble también estaría contemplando la sustitución del jefe de las Fuerzas Armadas de Somalia, el general Odowa Yusuf Rageh.



El comunicado presidencial publicado este sábado es el segundo y más duro golpe que 'Farmajo' propina en menos de un año al hombre designado para establecer la hoja de ruta electoral en el país, una función que asumió después de que el presidente decidiera desaparecer temporalmente de la luz pública por la animadversión que generaba su figura en los líderes territoriales del país y los candidatos de oposición.



Ahora, 'Farmajo' ha acusado sin paliativos al primer ministro de "fracasar en su mandato para liderar las elecciones" en virtud del acuerdo alcanzado en septiembre del año pasado, al "desviarse de las reglas del proceso electoral, así como de dividir a las comisiones electorales y violar su independencia".



El presidente se refiere a la decisión adoptada hace unos días por Roble para cesar siete integrantes del llamado Comité de Resolución de Disputas Electorales por "falta de independencia".



No obstante, según fuentes del portal de noticias Goobjoog, la decisión fue una represalia de Roble contra la incapacidad de los componentes de este organismo para bloquear la elección al Parlamento del jefe en funciones de la poderosa Agencia Nacional de Inteligencia de Somalia (NISA), Yasin Farey, un aliado cercano al presidente.



En un comunicado de respuesta recogido por Goobjoog, el primer ministro somalí niega por completo las acusaciones y reprocha en su lugar al presidente sus esfuerzos por "interrumpir el proceso electoral de manera deliberada".



Roble se declara "profundamente entristecido" por el comunicado del presidente y avisa de que no será aceptado candidato alguno que intente manipular las elecciones. Asimismo, el primer ministro acusa a 'Farmajo' de considerar los comicios como un intento para ampliar "de manera ilegal" su estancia en el poder.



Esta última acusación remite a uno de los gérmenes de la crisis actual: el intento del presidente 'Farmajo' de prolongar artificialmente su mandato al aceptar una extensión del mismo, promulgada por el Parlamento, y denunciada por la oposición como una maniobra anticonstitucional. 'Farmajo' decidió finalmente renunciar al decreto legislativo y designó a Roble como garante electoral.