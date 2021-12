Ranking Spotify en España: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy domingo, 26 de diciembre

La oferta musical nunca había sido tan extensa como hoy en día. Ello trae consigo que no sea fácil encontrar canciones que se adapten a nuestros gustos. Los usuarios de Spotify ahora tenemos la sencillez de encontrar las novedades según diversas características.

Entonces, basta con visitar esta plataforma de streaming para que los suscriptores podamos acceder a una lista con sus 10 canciones más populares, de modo que sea más fácil escogerlos.

Hay gran variedad de géneros, que agradarán a distintos públicos. Así, pasaremos muchas horas atentos a nuestros audífonos y altavoces. Conoce qué escuchan los demás, quizás así descubras lo mejor que tenemos en parrilla para ti. Te lo contamos a continuación:

1. All I Want for Christmas Is You

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Mariah Carey. Quizás por esto es que «All I Want for Christmas Is You» debuta en el ranking directamente en el primer lugar, pues alcanzó un total de 568.101 reproducciones.

2. Morad: Bzrp Music Sessions, Vol. 47

«Morad: Bzrp Music Sessions, Vol. 47» de Bizarrap y Morad va en descenso: ya llega a la segunda posición. Sus 496.283 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

3. Desesperados

Cosechar éxitos es sinónimo de Rauw Alejandro y Chencho Corleone. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Desesperados», debute en el tercer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 425.943 reproducciones de primera entrada?

4. Last Christmas

«Last Christmas» de Wham! sigue abriéndose camino en las listas. Con 420.521 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición cuarta.

5. Pelele

Lo más nuevo de Morad, «Pelele», entra directamente al quinto lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 373.166 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

6. Tacones Rojos

Un número tan favorable como 368.013 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Sebastian Yatra va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto lugar.

7. Mon Amour - Remix

«Mon Amour - Remix» de zzoilo y Aitana pierde fuerza. Hoy solo cosecha 355.003 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo puesto, lo que apunta a que va de salida.

8. LA FAMA (with The Weeknd)

El sencillo más reciente de ROSALÍA ya se vislumbra como un nuevo clásico. «LA FAMA (with The Weeknd)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 340.494 más de reproducciones.

9. Jingle Bell Rock

«Jingle Bell Rock» de Bobby Helms sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, ya que ha conseguido un total de 326.847 reproducciones.

10. DANCE CRIP

Esta es la canción de Trueno que se ubica en el décimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 295.992 reproducciones.

Spotify se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público español en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.