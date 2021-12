Ranking Apple en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy domingo, 26 de diciembre

En un mercado tan saturado como el musical, las plataformas de transmisión por internet luchan por contar con las mejores producciones. Apple no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte competidor, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 canciones con más reproducciones.

Hablamos del listado que las clasifica según el promedio de oyentes según la hora, el día o la semana. Si te interesa conocer qué está in en la actualidad, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. All I Want For Christmas Is You

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Mariah Carey. Quizás por esto es que «All I Want For Christmas Is You» debuta en el ranking directamente en el primer puesto.

2. Super Gremlin

«Super Gremlin» de Kodak Black es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. It's Beginning to Look a Lot like Christmas

«It's Beginning to Look a Lot like Christmas» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Michael Bublé está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

4. Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)

El sencillo más reciente de Lil Durk ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. Santa Tell Me

«Santa Tell Me» de Ariana Grande sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, tras subir del 7 en el que se encontraba ayer.

6. Last Christmas

Cosechar éxitos es sinónimo de Wham!. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Last Christmas», debute en la sexta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

7. Underneath the Tree

«Underneath the Tree» de Kelly Clarkson pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

8. Jingle Bell Rock

«Jingle Bell Rock» de Bobby Helms se mantiene en octavo lugar.

9. Mistletoe

Lo más nuevo de Justin Bieber, «Mistletoe», entra directamente al noveno puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

10. I Hate U

«I Hate U», interpretado por SZA, continúa en el décimo lugar de la lista.

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Apple?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.