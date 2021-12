Ranking Apple en Chile: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy domingo, 26 de diciembre

La oferta musical nunca había sido tan extensa como hoy en día. Ello trae consigo que no sea fácil encontrar canciones que se adapten a nuestros gustos. Los usuarios de Apple ahora tenemos la sencillez de encontrar las novedades según diversas características.

1. Los Malvekes (feat. Stars Music Chile)

«Los Malvekes (feat. Stars Music Chile)» de Cris Mj, Marcianeke y Simon la Letra se vende como pan caliente. Pasa del puesto 3 de ayer al 1 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

2. Desesperados

Cosechar éxitos es sinónimo de Rauw Alejandro y Chencho Corleone. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Desesperados», debute en el segundo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

3. Qué Pasa?

El sencillo más reciente de Marcianeke ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Qué Pasa?» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. Cold Heart (PNAU Remix)

«Cold Heart (PNAU Remix)» de Elton John y Dua Lipa sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 4, tras subir del 9 en el que se encontraba ayer.

5. Yonaguni

«Yonaguni» de Bad Bunny está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 5. Ayer se encontraba en el sitio número 11, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

6. Lo Siento BB:/

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas. Quizás por esto es que «Lo Siento BB:/» debuta en el ranking directamente en el sexto puesto.

7. Medallo

«Medallo» no para de sonar en el streaming, tras ascender 6 puestos en las listas de favoritos y situarse en el séptimo lugar.

8. Mi Gata

«Mi Gata» se ubica en el octavo lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 28. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Standly y El Barto.

9. Volví

Lo más nuevo de Aventura y Bad Bunny, «Volví», entra directamente al noveno puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

10. All I Want For Christmas Is You

«All I Want For Christmas Is You» de Mariah Carey se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

