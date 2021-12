R. Checa exige la tercera dosis o un test PCR para entrar al país

Una mujer en Praga, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Viena, 26 dic (EFE).- Los extranjeros que lleguen a República Checa a partir de mañana, lunes, tendrán que presentar un test PCR reciente, a no ser que hayan recibido ya la dosis de refuerzo contra la covid-19.

De esta obligación, que busca limitar la expansión de la variante ómicron del coronavirus, están exentos los ciudadanos checos, quienes residen en el país y los menores de 18 años, para los que basta si tienen la pauta completa de inmunización.

La medida se aplica a las llegadas desde todos los países, informa Radio Praga.

Quien no esté vacunado deberá presentar un segundo test PCR a más tardar siete días después de haber entrado en el país.

El Gobierno checo también ha decidido que entre el 29 de diciembre y 2 de enero no podrán reunirse más de 50 personas en celebraciones o reuniones y que sólo cuatro personas, sanadas o vacunadas de la covid-19, podrán sentarse en la misma mesa en los restaurantes, a no ser que pertenezcan a la misma familia.