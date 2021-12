O.Próximo.- El primer ministro israelí promete duplicar los colonos en los Altos del Golán sirios

March 28, 2013- North Israel: IDF post Tel Hazeka on the Golan Heights, at the Israeli-Syrian Border. On May 14, 1948, David Ben-Gurion declared "the establishment of a Jewish state in Eretz Israel, to be known as the State of Israel," a state independent upon the termination of the British Mandate for Palestine, 15 May 1948. Since that day Israel has been threatened and attacked by all its Arabs neighbors, fought four wars and winning them all, in 1948, 1956, 1967 and 1973. Protecting its borders has always been of paramount importance for Israel. The country celebrates its 65th birthday in 2013 and has over the years developed sophisticated and highly efficient methods to secure its borders from continuous terrorist attacks: soldiers on patrol, defense weapon systems, concrete walls and sensor sensitive fences, unmanned surveillance vehicles and various other protective measures. (Ziv Koren/Polaris)



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El primer ministro israelí, Naftali Bennett, ha asegurado que su Gobierno aspira a duplicar el número de colonos instalados en los Altos del Golán sirios ocupados por Israel y ha anunciado la construcción de dos nuevos asentamientos.



"Durante muchos, muchos años ha habido un frenazo en la perspectiva de los asentamientos" en el Golán, ha afirmado Bennett durante un consejo de ministros celebrado este domingo en esta región. "Hay un gran vacío que rellenar y vamos a empezar a hacerlo hoy", ha asegurado, según recoge la prensa israelí.



"Hoy nuestro objetivo es duplicar los asentamientos en los Altos del Golán", ha explicado, al tiempo que ha anunciado la construcción de dos barrios nuevos en Katzrin y dos nuevas comunidades que se llamarán Asif y Matar.



En concreto, el plan incluye una inversión de 1.000 millones de shékels (unos 280 millones de euros). La mitad de estos fondos serán para planificación y vivienda y el resto será para mejorar la calidad de vida en esta región con transporte y servicios médicos.



Bennett ha destacado que el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la soberanía israelí sobre la zona y que "el hecho es que la Administración de (Joe) Biden ha dejado claro que no hay cambios en esta política".



Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.



Por otra parte, un diputado del partido opositor Likud, Gadi Yevarkan, ha sido expulsado de una sesión de la Knesset o Parlamento israelí por comparar las restricciones COVID con el Holocausto y por discriminar a "millones de ciudadanos" israelíes que no tienen el Pase Verde de vacunación. "Solo faltan los campos de concentración", dijo.



Las autoridades israelíes han informado de que la tasa de positivos ha subido por encima del 2 por ciento por primera vez en casi seis meses y continúa subiendo lenta pero constantemente el número de pacientes graves.