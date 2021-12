Olga Moreno guarda silencio ante la cena de Nochebuena

26-12-2021 OLGA MORENO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26 (CHANCE)



Sin duda este año han sido los protagonistas. Antonio David Flores y Olga Moreno han estado en la palestra mediática desde que Rocío Carrasco decidiera contar su verdad en televisión. Los dos han tenido que batallar juicios sociales, pero aún así, han recibido mucho apoyo... la prueba está en Olga, que recibió un bestial apoyo en 'Supervivientes' por parte del público haciéndola ganadora del reality.



Las miradas estos días de atrás estaban puestas en la expareja porque se especulaba que pudieran cenar juntos en Nochebuena como han venido haciendo estos últimos años de su vida. Como los dos están alejados de los medios de comunicación y siguen una vida de lo más discreta, era difícil adivinar de qué harían los recién separados.



Europa Press Reportajes conseguía en exclusiva las primeras imágenes de Olga Moreno en estas fechas y, aunque no nos desvelaba cómo pasaría el 24 de diciembre, la ganadora de 'Supervivientes' se mostraba de lo más amable con la prensa: "Felices fiestas"... pero ninguna respuesta a si iba a pasar junto con Antonio David estas fechas.



Ya sabemos que Olga Moreno se ha mantenido al margen de la polémica estos últimos meses, de hecho no la hemos oído hablar de su separación con Antonio David, a diferencia de él, que salió en directo confirmando la triste noticia. Una situación bastante complicada no solamente para ellos, sino para los hijos de ambos, que estaban muy unidos a Olga y que siguen estándolo... pero, ¿habrán pasado Nochebuena juntos?