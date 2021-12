¡No te pierdas a las últimas 5 publicaciones de Falcao que están causando furor en Instagram!

Falcao (@falcao) publicó varios posts en su perfil de Instagram que causaron un verdadero furor en redes sociales. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 895.751 de interacciones entre sus aficionados.

Te felicito por la maravillosa carrera que tuviste. Ha sido un placer y un reto jugar ante tus equipos. Te deseo lo mejor para tus planes y proyectos en el futuro. @kunaguero





Feliz cumpleaños papi 🎂🎁🎉 te extraño todos los días. Te amo con todo mi corazón.





Les deseamos una feliz Navidad. Celebramos el nacimiento de nuestro salvador Jesucristo, quien nos trajo amor, paz y esperanza.





Te amo @loreleitaron 😍





14 años de casados y contando. Suerte la mía de conocerte y de tenerte como mi esposa, amiga, confidente, psicóloga, motivadora… y todo lo que se pueda ser. porque para mi, la vida es a tu lado y no la imagino sin ti. Me haces feliz todos los días, aún cuando me sacas de quicio con las cosas de ustedes las mujeres, pero he aprendido con el paso de tiempo a decidir amar cuál sea la situación. Suerte la mía de que Dios te haya puesto en mi camino @loreleitaron 😍 y lo más emocionante de todo es, que lo mejor está por venir. Te amo