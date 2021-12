Luis Miguel Rodríguez se deja ver muy bien acompañado en Madrid

26-12-2021 LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ Y LA MEJOR COMPAÑÍA PARA ESTAS NAVIDADES. MADRID, 26 (CHANCE) Que Luis Miguel Rodríguez es un hombre al que le encanta estar acompañado por mujeres es un hecho, pero lo que hemos visto en esta ocasión nos ha dejado sin palabras porque hacía tiempo que no le veíamos dándolo todo y mostrándose tan a gusto. Por si fuera poco las amigas especiales que tiene y con las que se deja ver de vez en cuanto, ahora ha sido visto en la capital madrileña muy bien acompañado. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26 (CHANCE)



Que Luis Miguel Rodríguez es un hombre al que le encanta estar acompañado por mujeres es un hecho, pero lo que hemos visto en esta ocasión nos ha dejado sin palabras porque hacía tiempo que no le veíamos dándolo todo y mostrándose tan a gusto. Por si fuera poco las amigas especiales que tiene y con las que se deja ver de vez en cuanto, ahora ha sido visto en la capital madrileña muy bien acompañado.



La compañía de 'El Chatarrero' disfruta de una agradable velada con cuatro mujeres completamente anónimas con las que mantiene una conversación muy entretenida y donde le vemos aprovechar cualquier excusa para tener el roce físico con cualquiera de ella. En un momento dado de la noche, Luis Miguel le presta un mechero a una de ellas y hace como si no supiese encenderlo para que su amiga le ayudase.



Una cena de lo más interesante que se ha producido en una terraza del centro de Madrid en pleno invierno, aunque eso no importa porque como bien sabemos Luis Miguel es una persona muy social que le encanta estar bien rodeado para no pasar frío y exprimir cada minuto de la vida.



Terminada la cena, 'El Chatarrero' y estas cuatro mujeres terminan su jornada en un hotel donde entran los cinco a seguir conversando o quién sabe, quizás a disfrutar del postre de una manera más íntima.