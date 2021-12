Luce y regala las herramientas perfectas para lucir tu mejor melena estas Navidades

MADRID, 26 (CHANCE)



Qué difícil acertar con el regalo perfecto para esa amiga, ser querido o familiar* y es que con tantos productos en el mercado, es complicado saber qué le irá bien a esa persona especial, pero lo cierto es que las herramientas de belleza es un regalo seguro, de esos que nunca fallan. Todo el mundo quiere estar bien peinado, conseguir el alisado perfecto, un tupé de infarto, un flequillo envidiable...



Por eso os traemos las últimas novedades que la marca ghd nos ofrece para estas Navidades. Unas herramientas de belleza que necesitamos no solamente para conseguir nuestro mejor peinado, sino también para cuidar nuestro cabello, utilizando la última tecnología y sacando partido a nuestra melena.



Para ello, vamos a hablar de tres productos en concreto que se convertirán en indispensables para lucir nuestro mejor pelo: secador de pelo profesional helios desire collection, plancha de pelo platinum + professional smart styler y el cepillo glide.



SECADOR DE PELO PROFESIONAL GHD HELIOS



La maravilla entre todas las maravillas. Es el secador más potente de la marca, preciso y ligero, que contiene un motor profesional de larga duración ¡y sin escobillas! Cuenta con tres niveles de potencia y temperatura así como botón de aire frío, perfecto para fijar el look.



Además, el secador posee un diseño ergonómico y ligero para mayor comodidad durante su uso y lo mejor de todo ¡un cable de tres metros! por lo que no tendrás problema a la hora de utilizarlo en cualquier sitio por muy lejos que esté el enchufe.



CEPILLO ELÉCTRICO ALISADOR GHD GLIDE



Podríamos decir que el uso del cepillo es el paso secundario después del secador pero lo cierto es que es igual que hayas utilizado antes el secador, aunque ciertamente esto nos ayudará a que el proceso de alisado sea más fácil y rápido.



Este cepillo elimina el encrespamiento y alisa tu pelo gracias a su tecnología cerámica con ionizador. Mientras alisas tu pelo, también lo peinas y además, lo mejor de todo es que lo cuida manteniendo una temperatura de 185ºC que garantiza el cuidado de tu cabello y un brillo, con lo que conseguiremos una apariencia más sana.



PLANCHA DE PELO GHD PLATINUM + STYLER



Se trata sin lugar a dudas de uno de los lanzamientos de ghd más sorprendentes y potentes. Una plancha de pelo inteligente que incorpora la innovadora tecnología predictiva Ultra-zone, es decir, reconoce el tamaño de la sección de cabello y adapta su potencia para garantizar una temperatura homogénea y óptima de peinado de 185ºC a lo largo de las dos placas, por lo que conseguiremos un cabello más fuerte, con más brillo y el doble de protección del color.



Sus placas flotantes y pulidas nos aportarán un acabado brillante para un deslizamiento sin esfuerzo ni tirones. Además, posee el modo de suspensión automático, por lo que tras treinta minutos de inactividad, la herramienta se apagará. Con la plancha platinum + styler conseguirás el alisado perfecto y lo más importante, el cuidado de tu pelo.