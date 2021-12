Las comunidades notifican menos contagios tras la festividad de Navidad

Los sanitarios hacen pruebas PCR a los conductores en el punto autocovid del HUCA (Hospital Universitario de Asturias) este domingo en Oviedo. EFE/Paco Paredes

Madrid, 26 dic (EFE).- Las comunidades autónomas han notificado menos contagios por coronavirus este domingo debido al efecto de los días festivos de Navidad, cuando se hacen menos pruebas de detección y hay retrasos en la actualización de datos, aunque la cifra de positivos sigue siendo elevada.

La sexta ola sigue manteniendo en vilo al país en la víspera de cumplirse un año del inicio de la vacunación contra el coronavirus en España, un hito personalizado en Araceli, de 96 años y residente en un centro de mayores.

La vacuna ha salvado, según los expertos, unas 100.000 vidas y ha evitado que los contagios no se traduzcan en hospitalizaciones y muertes, pero no ha impedido que haya récord de positivos en estas Navidades tras la llegada de la variante ómicron.

Las comunidades autónomas que han actualizado sus datos este domingo muestran un descenso de contagios respecto a días anteriores, aunque las cifras globales son aún elevadas.

El descenso ha sido especialmente notorio en Madrid, que ha comunicado este domingo 5.626 contagios frente a los 20.371 del viernes (el sábado, día de Navidad, no se ofrecieron datos) y nueve fallecidos en hospitales (dos menos que el viernes).

Los ingresos hospitalarios han aumentado respecto al viernes al pasar de 844 a 1.042 en planta, mientras que en las unidades de cuidados intensivos los pacientes han subido de 174 a 191.

Cataluña ha registrado 19 fallecidos y un total de 8.502 nuevos casos confirmados de covid en las últimas 24 horas, prácticamente la mitad de los notificados 24 horas antes (17.051), pero la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en los 1.237 casos, un 155 más.

La presión hospitalaria sigue en aumento en esta comunidad autónoma, con 1.389 hospitalizados con covid este domingo, 45 más que el sábado, de los que 381 (cinco más) están graves en la UCI.

Cataluña es la comunidad que ha aplicado medidas más contundentes para tratar de atajar los contagios estas navidades, como el toque de queda o el cierre de discotecas, aunque las entidades representativas del sector del ocio nocturno presentarán el lunes un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en contra de estas decisiones.

En Navarra, los casos de covid-19 detectados este sábado bajaron casi a la mitad, al contabilizarse 1.196 positivos, y permanecen 142 personas ingresadas en los hospitales, 28 de ellas en intensivos.

Cantabria ha registrado por segundo día consecutivo un descenso de contagios, con 455 nuevos positivos en 24 horas, 177 menos que el recuento anterior, aunque la incidencia a 14 días sigue subiendo y está ya muy por encima de 900 casos por cada cien mil habitantes (931) y los hospitalizados se han incrementado en 10, hasta los 110.

Por su parte, Galicia ha reportado 2.770 nuevos casos confirmados por pruebas diagnósticas en una jornada, 249 menos, y cuenta con 219 pacientes de covid-19 en habitaciones aisladas (dos menos), si bien aumenta en cinco el número de pacientes en estado grave ingresados en unidades de cuidados intensivos, con 55 en total.

Baleares ha diagnosticado 1.036 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas frente a los 1.159 del día previo, y un fallecido, mientras que 56 pacientes de covid-19 permanecen ingresados en cuidados intensivos, con lo que la ocupación de UCI se sitúa en el 16,42 % y se mantiene en riesgo alto.

También ha registrado menos contagios La Rioja, con un total de 4.274 nuevos positivos, 152 menos que el día anterior, aunque se trata de una de las cifras más altas de la pandemia en esta comunidad, que superó los 4.000 casos activos el pasado día 22.