Las 5 fotos imperdibles de Alejandro Speitzer que arrasan en Instagram

Los posts más relevantes son:





Pa unos feria, pa otros verbena (como dirían en mi tierra). Un saludo afetuosisiimoo





Para @gentlemanmexico @bulgari #Bzero1 #OctoFinissimo





Extrañando a este vatooooooo





It was a pleasure to be part of #diormenfall, thanks @dior and congrats @mrkimjones for this amazing collection





lovely night #DiorMenFall is coming 🖤

Alejandro Speitzer nació el 31 de mayo de 1995 en Culiacán, Sinaloa. Comenzó su carrera desde muy pequeño. Es popular por su papel en la telenovela mexicana Aventuras en el tiempo, al lado de Belinda y Christopher Von Uckermann.

Desde temprana edad inició su carrera en la actuación. Empezó con pequeños papeles en telenovelas y series mexicanas infantiles y juveniles. En el año 2000 actuó en Rayito de luz como Rayito; luego actuó en Aventuras en el tiempo (2001); le dio vida a Pipe en Cómplices al rescate (2002). Más adelante, fue Raymundo en Atrévete a soñar (2009), una novela juvenil/colegial que se desarrolla en una prestigiosa preparatoria. También actuó en Esperanza del corazón como Diego Dupris Landa (2012). Asumió el personaje de Luis Martínez en Bajo el mismo cielo.

Sus personajes más reconocidos los ganó en las producciones de televisión: Señora Acero (2016-2018) y Enemigo íntimo (2018), su papel fue Luis Rendón apodado el Berebere. Recientemente trabajó al lado de Minnie West, para producir y protagonizar la cinta Me gusta, pero me asusta. (2017). Forma parte del reparto de Élite de Netflix (segunda temporada).

En las últimas producciones que se le ha visto ha sido en: La reina del sur (2019) como Ray Dávila, Milagros de Navidad (2017) dando vida a «Randy», Guerra de ídolos (2017), El Chema (2016) en el papel de Ricardo Almenar Paiva (Joven), Señora Acero: La Coyote (2016) y Bajo el mismo cielo (2015-2016).