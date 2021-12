La oposición acusa al Supremo de "favorecer" a López Obrador en consulta

Personal del Instituto Nacional Electoral (INE) revisan paquetes con firmas para la realización de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Ciudad de México (México). EFE/Madla Hartz

Ciudad de México, 26 dic (EFE).- La oposición mexicana acusó este domingo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de "favorecer" al presidente Andrés Manuel López Obrador después de que ordenó continuar con la consulta de revocación de mandato que impulsa el propio mandatario.

El derechista Partido Acción Nacional (PAN), la mayor fuerza opositora, criticó la decisión del miércoles de la SCJN, que obligó al Instituto Nacional Electoral (INE) a seguir con el proceso al admitir un recurso del presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Sergio Gutiérrez.

"Hubo una respuesta expedita de la Corte a la controversia del presidente de la Cámara de Diputados, con la clarísima intención de favorecer los deseos ególatras del presidente de 'ratificar' su mandato", expresó el dirigente del PAN, Marko Cortés, en un posicionamiento del partido.

México tendrá en abril próximo la primera votación en su historia para revocar al presidente en la mitad de su sexenio, aunque los simpatizantes de López Obrador promueven el ejercicio como una elección de "ratificación".

La consulta, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, afronta críticas porque el mismo López Obrador impulsa el ejercicio, por lo que la oposición lo ha acusado de "una campaña permanente" para movilizar a sus bases.

Además, el PAN criticó este domingo que la Suprema Corte, donde cuatro de los 11 ministros llegaron nominados por López Obrador, no haya respaldado al INE, que ha denunciado que no puede realizar la consulta porque el Congreso le recortó 4.913 millones de pesos (227 millones de dólares) para 2022.

“Para nosotros está muy claro que la Corte no aplicó los mismos criterios en sus resoluciones. Respetamos la decisión de las ministras (que avalaron la decisión), pero en este caso en particular existe el riesgo de que la interpretación de la ley se politice”, consideró el dirigente del PAN.

A las críticas se sumó el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), de centroizquierda, que este domingo exigió a la SCJN que "resuelva con apego a la Constitución y valide que esa farsa consulta desvirtúa a todas luces el espíritu de la revocación de mandato".

“Que ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, es para la renovación de mandato”, declaró el dirigente Jesús Zambrano en el posicionamiento del PRD.

Zambrano también solicitó al INE "verificar y revisar" las casi 10 millones de firmas que los simpatizantes de López Obrador entregaron para el ejercicio, que para realizarse requiere el apoyo de 2,75 millones de votantes, el 3 % de la lista nominal.

El plazo para recopilar las rúbricas venció este sábado 25 de diciembre, pero el ente electoral informó de que, hasta el viernes 24 de diciembre, solo 1,4 millones de firmas habían pasado "por los controles y revisiones necesarias".