La incidencia baja en Alemania, pero las Navidades dificultan el registro de datos

Centro de vacunación contra la covid en Berlín. Alemia, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/FILIP SINGER

Berlín, 26 dic (EFE).- El número de nuevas infecciones por covid sigue disminuyendo en Alemania, aunque existen dudas de si los datos actuales son realistas, ya que las Navidades están causando demoras en el análisis de muestras y el registro de datos.

La incidencia acumulada a siete días descendió este domingo a 220,7 nuevas infecciones por cada 100.000 habitantes, un valor que el día de Navidad se situaba en 242,9 y hace una semana en 315,4, según el Instituto de virología Robert Koch (RKI).

En las últimas 24 horas, las Oficinas de Sanidad informaron al RKI de un total de 10.100 nuevos contagios y 88 fallecimientos por covid, mientras que hace una semana registraron 29.348 y 180, respectivamente.

El RKI ya había advertido de que, debido a la reducción de la actividad laboral motivada por los festivos, los casos registrados oficialmente en estos días solo iban a ofrecer una imagen incompleta de la situación epidémica.

De acuerdo con la cadena privada NTV, un 38% de los 411 distritos que existen en Alemania no han informado de ningún nuevo contagio en las últimas 24 horas, y el estado federado de la Baja Sajonia (norte) no ha aportado tampoco datos en este periodo de tiempo.

Las autoridades sanitarias alemanas creen que la tendencia decreciente registrada en las últimas semanas refleja la remisión de la cuarta ola, vinculada a la variante Delta.

No obstante, el ministro de Sanidad Karl Lauterbach ha pronosticado que habrá una quinta ola, causada por la variante ómicron, que se extenderá con rapidez en las primeras semanas de enero.

El RKI ya ha registrado casos de ómicron en todos los estados federados y un fallecido a causa de esta mutación covid, que según los expertos es mucho más contagiosa que las anteriores.

Por otro lado, unas 35.000 personas aprovecharon el día de Navidad para vacunarse contra la covid, con lo que según datos de este domingo, un 70,8% de los alemanes ha recibido la pauta completa y un 35,9% cuenta además con la dosis de refresco.

27,1 millones de personas siguen, por el contrario, sin inmunizar, de los cuales cuatro millones son niños menores de cinco años, para los que no existe vacuna autorizada.