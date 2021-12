José Ortega Cano, molesto por las polémicas en las que está envuelto

26-12-2021 JOSÉ ORTEGA CANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26 (CHANCE)



A pesar de que hayan pasado 15 años de la muerte de Rocío Jurado, parece que la artista está más viva que nunca porque es protagonista de la mayoría de los programas de televisión del momento. La cantante, que pasó sus últimos años de vida luchando contra el cáncer que finalmente se llevó su vida, está más viva que nunca por el relato de su hija, Rocío Carrasco, en televisión.



Una de las informaciones que se ha analizado mucho estos días en los medios de comunicación es el gasto que tuvo Rocío Jurado en Houston cuando se trataba de su cáncer. Una cantidad de dinero abismal de la que quedaron deudas, en concreto una de la que se hizo cargo Rocío Carrasco tras fallecer su madre con parte del dinero que consiguió después de vender la casa de La Moraleja.



Esta información deja en muy mal lugar a Ortega Cano -del que se ha dicho que no quiso hacerse cargo de los gastos- y de la que todavía no sabemos su opinión. Y es que el diestro está cansado de que su nombre suene en los programas de televisión en sentido negativo y por eso llevamos meses sin escucharle hablar.



Europa Press Reportajes ha conseguido las primeras imágenes del torero tras la exposición de estas informaciones y lo cierto es que hemos vuelto a ver su peor cara. El que fuera marido de Rocío Jurado responde con un portazo a estas especulaciones que apuntan que él no ayudó económicamente en la enfermedad de la cantante y que esa puede ser la causa de que Rocío Carrasco esté enfadada con él.



Además, también le hemos preguntado por la estancia de José Fernando estos días de Navidad en su casa y el torero no ha querido responder a nada... Bastante molesto con lo que se ha dicho de él estos días en televisión, evita hacer comentarios y tampoco desvela si veremos a su hijo a lo largo de esas vacaciones de Navidad.