Hanyu se clasifica para Pekín 2022 pero falla el cuádruple axel

Yuzuru Hanyu, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Pontus Lundahl

Tokio, 26 dic (EFE).- Yuzuru Hanyu logró hoy plaza para Pekín 2022 al ganar por segundo año consecutivo en la categoría masculina del Campeonato de Japón de patinaje artístico sobre hielo, aunque el patinador nipón no logró culminar con éxito el cuádruple axel que incluyó en su rutina libre.

Hanyu, que ya se impuso en el programa corto el sábado con una nota de 111,31 puntos, logró hoy 211,5 en la rutina libre para acabar sumando 322,36, muy por delante de Shoma Uno (segundo, con 295,82) y de Yuma Kagiyama (tercero, con 292,41).

El bicampeón olímpico de 27 años se había propuesto ejecutar un cuádruple axel en su programa libre en el Campeonato de Japón que se ha celebrado estos días en Saitama (al norte de Tokio) y hacer así historia al convertirse en el primer patinador que lo hubiera hecho con éxito en competición.

Sin embargo, Hanyu, que patinó al son de "Heaven in Earth", se quedó corto en la rotación no logró completar los 4,5 giros de la maniobra.

El patinador oriundo de Sendai (noreste del país) efectuó otros tres saltos cuádruples en una rutina que por lo demás fue intachable y le valió para hacerse con el campeonato.

El axel es el salto considerado más difícil, ya que se lanza patinando hacia delante, por lo que debe incluir medio giro adicional para aterrizar con el pie contrario (de este modo, el cuádruple axel supone 4,5 vueltas).

Esta competición ha marcado el regreso de Hanyu a la primera línea después de una lesión de tobillo.

Durante los últimos 18 meses se ha entrenado fundamentalmente en Japón, lejos de su entrenador, el canadiense Brian Orser, que también lo era del español Javier Fernández.

En Pekín 2022, donde vuelve a ser ahora favorito para hacerse con una medalla, el japonés podría convertirse en el primer patinador masculino de la historia en encadenar tres oros olímpicos consecutivos.