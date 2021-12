Guinea.- Los ex presidentes de Guinea, Moussa Dadis Camara y Sékouba Konaté, se reunen después de 10 años

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Los ex presidentes de Guinea, Moussa Dadis Camara y Sékouba Konaté, se han reunido este sábado con el líder de la junta militar de Guinea, Mamady Doumbouya por primera vez en más de 10 años en el Palacio Mohamed V en Conakry.



Según informa el medio local 'Guinée Matin', ambos ex dirigentes han estado hasta ahora en el exilio y han regresado al país para reunirse en el Palacio Presidencial de Conakry.



Camara presidió el país durante casi un año tras dar un golpe de Estado en 2008 y sigue contando con una importante popularidad en su región nativa, Forest, ubicada en el sureste del país.



Sin embargo, su reputación se vio afectada por la masacre de 157 personas en el interior de un estadio de la capital y opositores rechazaban su candidatura a las elecciones presidenciales en 2010. Varias organizaciones no gubernamentales y testigos afirman que al menos cien mujeres fueron violadas.



Konaté asumió el poder en Guinea después de que el ex líder de la Junta Moussa Dadis Camara recibiera un disparo en la cabeza en un intento de asesinato en diciembre de 2010 y fuera evacuado del país para recibir tratamiento.



Doumbouya prometió en octubre a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) que se alcanzará un "calendario realista y consensuado" para determinar la duración de la transición, una semana después de nombrar a Mohamed Béavogui como nuevo primer ministro.



El actual presidente de transición ha prometido desde que se hizo con el poder "reunificar" a los guineanos antes de las próximas elecciones, a las que no se presentará y cuya celebración aún está por concretar. Igualmente, ha defendido el "cambio político" impuesto en el país africano.



La asonada fue dada tras meses de crisis política en el país por la decisión del expresidente Alpha Condé de modificar la Constitución para presentarse a un tercer mandato y su victoria en las presidenciales de 2020, en las que el resto de candidatos, entre ellos Diallo, denunciaron fraude.