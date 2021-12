Gloria Camila y David, dan un paso más en su relación

26-12-2021 DAVID Y GLORIA CAMILA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26 (CHANCE)



La familia Jurado siempre está de actualidad, pero lo cierto es que este año se ha hablado mucho sobre las viejas rencillas familiares, de los distanciamientos, de la enfermedad de Rocío Jurado... a pesar de ello, la familia sigue estando unida, menos con Rocío Carrasco, que es la única persona que todavía no ha conseguido enterrar el hacha de guerra con sus tíos, hermanos, sobrinos.



Gloria Camila ha aparecido en escena y por primera vez la vemos en un programa de televisión hablando de todas estas polémicas. La colaboradora ha sacado la cara por su padre y por las personas que quiere y no se ha cortado ni un pelo a la hora de mostrar su opinión al respecto.



Mientras que su familia está en entredicho y no se deja de hablar del papel de su padre en la enfermedad de Rocío Jurado, Gloria Camila se deja ver de lo más enamorada e ilusionada con su pareja, David, supervisando la mudanza que están haciendo a su nuevo nidito de amor.



Varios operarios de una empresa se han encargado de sacar las pertenencias de la pareja del que hasta ahora ha sido su hogar para trasladarlos a la nueva casa. La hija de Ortega Cano se mostraba muy pendiente de todo el proceso dando indicaciones a los operarios. Mientras sacaban sus cosas de la vivienda la pareja aprovechó para pasear el perro y charlar con un vecino, tras el paseo se subieron al coche para poner rumbo a su nuevo hogar.



La hija de José Ortega Cano y su chico han comenzado a trasladar sus muebles y pertenencias al que será su nuevo hogar. David, pendiente del teléfono móvil ante la ausencia de su chica, mientras que los operarios de mudanzas descargaban el camión, se deja ver de lo más ilusionada en esta nueva etapa de su vida.