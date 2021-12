El Boxing Day regala 28 goles en cinco partidos

EFE/EPA/MAGI HAROUN

Madrid, 26 dic (EFE).- El Boxing Day, un día festivo planeado para el espectador, regaló espectáculo y sobre todo goles: veintiocho en los cinco partidos que se disputaron, una media de más de cinco tantos en cada uno de los enfrentamientos.

Fue una gran fecha; una fiesta, una exhibición sobre el terreno de juego que aplacó el bajón anímico generado por la situación sanitaria y el imparable crecimiento de infectados que ha cambiado el paso de los programas de las jornadas.

El Boxing Day arrancó a lo grande. Marcada por la suspensión de tres encuentros a causa del coronavirus contempló abundantes goles y de todo tipo.

No se disputaron el Liverpool-Leeds United, el wolverhampton-Watford ni el Burnley-Watford, la terna de duelos de la decimonovena jornada que forman parte de la quincena de encuentros cancelados por el coronavirus en lo que va de diciembre.

Pero la jornada cumplió con las expectativas y la tradición. Si el Boxing Day es un día dedicado al seguidor, el aficionado no pudo quedar decepcionado. Hubo espectáculo en cada estadio.

En el primer tramo de la sesión, en los duelos tempraneros, se lograron veintidós tantos en solo cuatro partidos.

Nueve goles se contemplaron en el Etihad Stadium, en un homenaje al fútbol en el que el Manchester City ganó 6-3 al Leicester. El equipo de Pep Guardiola alcanzó el descanso con 4-0 (Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Ikay Gundogan y Raheem Sterling). Pero los 'foxes' se llegaron a poner 4-3 (James Maddison, Ademola Lookman, Kelechi Iheanacho).

Un arreón final del líder disipó la incertidumbre y dio la novena victoria seguida al City (Aymeric Laporte y Sterling).

En Carrow Road el Arsenal logró cinco tantos para sumar su cuarto triunfo consecutivo. Ganó al colista, el Norwich (0-5) con un doblete de Bukayo Saka al que se sumaron las dianas de Kieran Tierney, Alexander Lacazette y Emile Smith Rowe.

Cinco goles hubo también en el Estadio de Londres aunque el marcador estuvo mucho más apretado. El Southampton ganó al West Ham (2-3) en un partido equilibrado hasta el final que sacó del bache a los visitantes. El noruego Mohammed Elyounoussi, James Ward-Prowse y el polaco Jan Bednarek lograron los goles del equipo de Ralf Hasenhuttl. El jamaicano Michael Antonio y el argelino Said Benrahma lograron los del conjunto de David Moyes.

En el Tottenham Hotspur Stadium el público disfrutó del derbi londinense con tres dianas y un claro triunfo de su equipo (3-0) frente el Crystal Palace. Marcó Harry Kane, el brasileño Lucas Moura y el coreano Heung-Min Son.

No hubo freno anotador. El siguiente choque, el de Birmingham, entre el Aston Villa y el Chelsea, tuvo otros cuatro goles (1-3). En la exhibición del belga Romelu Lukaku, que anotó uno de ellos, el italiano Jorginho hizo doblete, con dos penaltis. Un autogol de Reece James supuso el único tanto de los 'villanos'.

El fin de fiesta fue en el Amex Stadium en el último encuentro del Boxing Day. El Brighton se reencontró con el triunfo, después de once partidos, ante el recién ascendido Brentford (2-0). El belga Leandro Trossard y el francés Neal Maupay se sumaron a la relación de anotadores de la jornada.

Veintiocho dianas en total en solo cinco partidos, próxima a la histórica del año 1963, cuando se lograron en el Boxing Day 66 en los diez encuentros que se jugaron.