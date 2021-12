¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de 𝕍 𝕒 𝕕 𝕙 𝕚 𝕣 𝔻 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 que están arrasando en Instagram!

𝕍 𝕒 𝕕 𝕙 𝕚 𝕣 𝔻 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 (@vadhird) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en su popular cuenta de Instagramque nos están dando mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 70.840 de interacciones entre sus seguidores.

Vadhir Derbez González Torres (Ciudad de México, México, 20 de febrero de 1991), más conocido como Vadhir Derbez, es un actor mexicano. Le pusieron como segundo nombre Derbez por el cariño que su madre le tenía a su abuela Silvia Derbez. Oficialmente es el único de los hijos de Eugenio que lleva Derbez en su nombre; todos los demás se apellidan González, apellido paterno del actor.

Empezó su carrera de actuación a los seis años. Entre todo su trabajo, destacan sus participaciones en Cómplices al rescate al lado de la estrella juvenil Belinda, De pocas, pocas pulgas y el programa producido por su padre Eugenio Derbez, Vecinos, también participó en el programa de baile de la cadena Univision llamado Mira Quien Baila en el cual se convirtió en el absoluto ganador. Recientemente tuvo su debut en Estados Unidos con un pequeño papel en la película How to Be a Latin Lover.

Vadhir comenzó con clases de actuación a los ocho años en el CEA Infantil, después continuó con su preparación en la Academia Casa Azul. A finales del 2016 Vadhir Derbezdebutó como cantante con el sencillo «Te olvidé» con el álbum EP que lleva su mismo nombre, con ello cumple con un sueño que él tenía desde niño.

Actualmente Vadhir vive en Los Ángeles, California.