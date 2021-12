Dinamarca registra un nuevo récord de contagios de covid

Un centro comercial, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/HENNING BAGGER

Berlín, 26 dic (EFE).- Dinamarca registró este domingo un nuevo récord de contagios de covid, al contabilizar 14.844 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, de acuerdo con el Statens Serum Institut (SSI), el centro danés de referencia de enfermedades infecciosas.

Desde que la variante ómicron es la predominante en el país nórdico, de 5,8 millones de habitantes, el número de contagios se ha disparado; el pasado 21 de diciembre ya se había alcanzado un récord con 13.558 infecciones detectadas en 24 horas.

La incidencia acumulada a siete días, según el SSI, se situó este domingo en 1304,2 casos por cada 100.000 habitantes; el número de pacientes hospitalizados ascendió a 579, lejos del máximo de 964 registrado en enero de este año.

"El fenómeno infeccioso es virulento en este momento. Pone de manifiesto que la variante ómicron es la dominante y es tan contagiosa que no podemos controlarla," afirmó el presidente de la Asociación de Medicina Pulmonar Torben Mogensen en declaraciones recogidas por el diario Politiken.

No obstante, matizó Mogensen, el número de pacientes hospitalizados todavía se puede gestionar, por lo que no hay que preocuparse de un posible colapso del sistema sanitario, algo que, en su opinión, hay que agradecer a la alta cuota de vacunación.

Un 77,2 % de los daneses ha recibido la pauta completa, mientras que un 42,4 % ha obtenido además la dosis de refresco.

El pasado 17 de diciembre, la primera ministra danesa Mette Frederiksen, anunció el cierre de las actividades culturales y recreativas de cara a la Navidad y pidió limitar los contactos para frenar la expansión de la variante ómicron.