Curry se queda corto y Harden le daña la fiesta a James en NBA

EFE/ Javier Rojas

Redacción deportes, 25 dic (EFE).- Stephen Curry se quedó a un triple de convertirse en el primer jugador en anotar 3.000 en la historia de la NBA, en una noche del sábado en la que James Harden se metió en el camino de LeBron James y Giannis Antetokounmpo volvió a demostrar su gran potencial, como campeón defensor en la liga.

LAKERS 115-NETS 122

James Harden logró un triple-doble de 36 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, para arruinar una gran actuación de LeBron James, quien vio caer a Los Angeles Lakers 115-122 frente a los Brooklyn Nets.

Harden, quien tomó la responsabilidad de guiar a los Nets, ante la ausencia de Kevin Durant, quien se encuentra bajo el protocolo de covid-19 de la NBA, contó con el respaldo de Patty Mills, quien sumó 34 puntos.

James anotó 39 puntos, 13 de ellos en el último cuarto, con nueve rebotes y siete asistencias para ser el referente en el ataque del conjunto angelino, que cayó una vez más en ausencia de Anthony Davis, fuera por un esguince en la rodilla izquierda.

SUNS 107-WARRIORS 116

En un duelo entre los dos mejores equipos de la Conferencia del Oeste de la NBA, Stephen Curry se quedó a un triple de convertirse en el primer jugador en encestar 3.000 desde la línea de tres puntos y los Phoenix Suns terminaron cayendo 107-116 ante los Golden State Warriors.

Curry anotó cinco de los 16 que intentó desde los tres puntos y concluyó su actuación con 2.999 triples encestados en su carrera, los cuales contribuyeron a que lograra 33 puntos para liderar de esta manera el ataque de los Warriors.

Los dirigidos por Steve Kerr contaron con 19 puntos de Otto Porter Jr., para ganar el partido y colocar su registro en 27-6, liderando el Oeste, por encima de los Suns (26-6).

El veterano base Chris Paul, anotó 21 puntos, repartió ocho asistencias y recuperó seis rebotes, para ser la punta de lanza en el ataque de los de Phoenix, que sumaron 18 de Deandre Ayton, pero que tuvieron un juego por debajo de Devin Booker, quien finalizó con 13 tantos.

BUCKS 117- CELTICS 113

El griego Giannis Antetokounmpo anotó 36 puntos y los vigentes campeones de la NBA, los Milwaukee Bucks, derrotaron, en un disputado duelo, 117-113 a los Celtics de Boston.

Antetokounmpo, quien estuvo en su primer partido luego de salir del protocolo de salud de la NBA, mostró su dominio acostumbrado, sumando 12 rebotes y cinco asistencias a su actuación, con la cual los Bucks consiguieron su tercer triunfo seguido.

Khris Middleton y Jrue Holiday agregaron 17 tantos para contribuir al triunfo de Milwaukee.

Jayson Tatum y Jaylen Brown anotaron 25 unidades para los Celtics, que contaron con el regreso del español Juancho Hernangómez, quien tras dejar el protocolo de covid-19 de la liga, anotó tres puntos, tomó cinco rebotes, otorgó una asistencia y bloqueó un disparo en 15:32 minutos de acción.

JAZZ 120 - DALLAS 116

Donovan Mitchell anotó 33 puntos y lideró el ataque del Utah Jazz, que defendió con éxito su condición de dueño de casa y este sábado derrotó 120-116 a los Dallas Mavericks.

Mitchell, quien agregó tres rebotes y tres asistencias a su actuación, contó con el respaldo de Bojan Bogdanovic, con 25 puntos y de Mike Conley, con 22 tantos, siete rebotes y cinco pases para anotación.

Los de Dallas, que continúan jugando sin su estelar Luka Doncic, quien está en protocolo de covid-19, contaron con 27 puntos de Kristaps Porzingis, quien tomó nueve rebotes y de Jalen Brunson, siendo sus principales jugadores en cancha.

KNICKS 101- HAWKS 87

Julius Randle alcanzó su sexto partido consecutivo de 20 o más puntos y este sábado encabezó a los New York Knicks a una victoria 101-87 sobre los Hawks de Atlanta.

Randle anotó 25 puntos, al encestar 9-15 desde el campo, incluyendo seis disparos de tres puntos en nueve intentos, además sumó 12 rebotes para concluir su jornada con un doble-doble, siendo el principal ente ofensivo en el juego de los de New York.

El base Kemba Walker logró su primer triple-doble desde el año 2014, al finalizar con 10 unidades, 12 asistencias y 10 rebotes, para ser un factor en el éxito de los Knicks.

John Collins y Delon Wright anotaron 20 tantos para liderar a los Hawks, en la ausencia de su estrella, Trae Young, quien se encuentra en cuarentena bajo el protocolo de salud de la NBA.

CONFERENCIA ESTE

1.- Brooklyn Nets (22-9).

2.- Chicago Bulls (19-10).

3.- Milwaukee Bucks (22-13).

4.- Miami Heat (20-13).

5.- Cleveland Cavaliers (19-13).

6.- Washington Wizards (17-15).

7.- Philadelphia 76ers (16-16).

8.- Charlotte Hornets (17-17).

9.- Boston Celtics (16-17).

10.- Toronto Raptors (14-15).

11.- Atlanta Hawks (15-17).

12.- New York Knicks (15-18).

13.- Indiana Pacers (14-19).

14.- Orlando Magic (7-26).

15.- Detroit Pistons (5-26).

CONFERENCIA OESTE:

1.- Golden State Warriors (27-6).

2.- Phoenix Suns (26-6).

3.- Utah Jazz (23-9).

4.- Memphis Grizzlies (19-14).

5.- LA Clippers (17-15).

6.- Denver Nuggets (15-16).

7.- Los Angeles Lakers (16-17).

8.- Dallas Mavericks (15-17).

9.- Minnesota Timberwolves (15-17).

10.- San Antonio Spurs (13-18).

11.- Portland Trail Blazers (13-19).

12.- Sacramento Kings (13-20).

13.- New Orleans Pelicans (12-21).

14.- Oklahoma City Thunder (11-20).

15.- Houston Rockets (10-23).