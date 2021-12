Cuba anima a otros países a usar sus vacunas contra la covid-19

Una mujer reciba la vacuna cubana Abdala, en La Habana (Cuba). Foto de archivo. EFE/ Ernesto Mastrascusa

La Habana, 26 dic (EFE).- Cuba animó este domingo a otros países a aprobar para su uso de emergencia las tres vacunas contra la covid-19 que ha desarrollado, a la espera de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) certifique su eficacia.

El presidente del grupo estatal de la industria biofarmacéutica de Cuba (BioCubaFarma), Eduardo Martínez Díaz, subrayó en Twitter que las vacunas Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus son "muy efectivas" y que otros países podrían recurrir a ellas para inmunizar a su población como está haciendo Cuba.

"No existe ningún impedimento para usar las vacunas en Cuba y otros países que las demanden y cuya autoridad regulatoria las apruebe para su uso de emergencia", afirmó Martínez.

El responsable de BioCubaFarma recordó asimismo que el país ha anunciado su "interés de someterlas al proceso de precalificación" internacional para que expertos independientes revisen su efectividad y sean aprobadas a nivel internacional por la OMS.

Este sello daría validez externa a las fórmulas cubanas para que otros países las adquiriesen con garantías y para que entrasen dentro de las fórmulas que puede adquirir el mecanismo Covax de la OMS, un instrumento para facilitar el acceso a vacunas a los países de bajos ingresos.

Esto podría además suponer una fuente de divisas internacionales para la economía cubana, que atraviesa un grave crisis.

Hasta ahora solo socios políticos de La Habana han adquirido algunas de estas vacunas, como Venezuela, Nicaragua, Irán y Vietnam.

Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus tienen una efectividad superior al 90 % según sus desarrolladores, pero estos datos no han sido analizados por entidades externas.

El avance en este proceso de calificación externo, agregó Martínez, depende en primer lugar de Cuba, que tiene que aportar la información necesaria a la OMS.

En este sentido, el presidente de BioCubaFarma afirmó: "El avance depende de nosotros. Decidimos pasar la producción para una nueva planta (...). Estamos iniciando la producción allí y adaptando la documentación, que se debe enviar a la OMS".

"Desde el inicio hemos mantenido al tanto de los avance a la OPS/OMS, tenemos un nivel de intercambio fluido", indicó en referencia a la oficina regional de la OMS.

DOSIS DE REFUERZO

Martínez destacó que Cuba tenía "experiencia y capacidad" en este ámbito y logró tres vacunas trabajando "muy duro". También indicó que el país caribeño ha inmunizado ya "a casi toda la población posible a vacunar".

"Ya estamos con el refuerzo, para combatir la nueva variante ómicron", afirmó.

Según el Ministerio de Salud Pública, 9,6 millones de personas, de los 11,2 millones de habitantes de Cuba, ha recibido el esquema completo de inmunización de alguna de las tres vacunas de producción nacional, lo que supone el 85,6 % de la población total.

La masiva campaña de vacunación cubana incluye a menores de edad a partir de los dos años y ha iniciado ya la inoculación de la dosis de refuerzo en alguna provincias.

Tras los rebrotes de julio y agosto, donde se llegaron a registrar más de 9.000 contagios diarios y cerca de un centenar de fallecidos, la situación epidemiológica ha mejorado sensiblemente en el país.

En las últimas dos jornadas se han registrado algo más de un centenar de casos diarios, cifras superiores a la media de diciembre.