Costa dice que la vacuna es el arma más eficaz pero la guerra aún no ha acabado

Lisboa, 25 dic (EFE).- El primer ministro luso, António Costa, defendió hoy que la vacuna es el "arma" más eficaz en el combate a la pandemia pero avisó que la "guerra" todavía no ha acabado y hay que seguir inmunizando, tanto en Portugal como a nivel global.

"Hay millones de seres humanos en todo el mundo que todavía no tuvieron acceso a la vacuna", señaló en su tradicional mensaje de Navidad a la nación, dedicado por completo a la pandemia porque, en período preelectoral, el primer ministro debe ser "comedido", dijo.

En un breve mensaje, de poco más de cinco minutos, Costa refirió que es la segunda Navidad que se vive en pandemia y apeló nuevamente a la "cautela" porque "la guerra aún no ha acabado".

Mientras haya millones de personas en todo el mundo sin poder acceder a la vacuna "el virus seguirá activo y persistirá el riesgo de transformarse en nuevas variantes", alertó, en un momento en el que la variante ómicron ya es dominante en Portugal y ha disparado los contagios por covid.

Por ello, es "fundamental" acelerar la vacunación a escala global y proseguir el proceso en Portugal, que ahora está inoculando las dosis de refuerzo e inmunizando a los niños de entre 5 y 11 años.

El primer ministro dejó un mensaje de agradecimiento a los sanitarios por su "incansable trabajo en 2020" y la "dramática ola que tuvieron que enfrentar en enero y febrero de este año".

Además, pidió "no perder el foco en el esfuerzo nacional de recuperación" económica y social del país, que ya ha recuperado sus niveles de empleo previos a la pandemia, destacó.

"Tendría mucho más que deciros, pero en este período preelectoral el primer ministro tiene un especial deber de ser comedido y por eso me concentro en lo que a todos nos une y nos preocupa más, el combate a la pandemia", concluyó.

Portugal celebra elecciones anticipadas el 30 de enero y Costa, que lidera el Gobierno luso desde 2015, volverá a ser el candidato socialista en las urnas.