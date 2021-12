Coronavirus.- El presidente checo defiende la vacunación obligatoria contra el coronavirus

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente checo, Milos Zeman, ha defendido este domingo la necesidad de imponer la vacunación obligatoria contra el coronavirus.



Zeman ha explicado que en un primer momento acogió la posibilidad con escepticismo, pero ante las continuas oleadas de contagios ha cambiado de idea.



El empujón definitivo ha sido Austria, que ha impuesto la vacunación obligatoria para febrero, ha explicado el propio Zeman en un mensaje navideño.



"Estoy convencido de que es la forma más fácil de contener la pandemia. Ya tenemos vacunación obligatoria contra otras enfermedades, así que no hay motivo para no añadir el coronavirus a la lista", ha apuntado.



La alternativa es seguir en la dinámica de relajación e imposición de restricciones en toda Europa en respuesta a la llegada de las oleadas del virus.



Además, Zeman ha criticado al activismo climático por convertir "objetivos ecológicos razonables en una especie de religión" y ha destacado la labor del gobierno saliente liderado por el primer ministro Andrej Babis.



A la nueva coalición que ha formado gobierno la semana pasada le ha pedido que no ceje en la disciplina fiscal y no se ponga al servicio de los grupos de presión empresariales que defienden rebajas fiscales a expensas de la gente.