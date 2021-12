Chayo Mohedano explica por qué no pasó la Nochebuena con su padre, Amador Mohedano

26-12-2021 Chayo Mohedano en el espectáculo de 'Yerma'. MADRID, 27 (CHANCE) Tras la primera celebración de estas Navidades, Rosario Mohedano ha disfrutado de su afición por el teatro asistiendo a la obra de 'Yerma' que llegó al Teatro Carlos III de Aranjuez de la mano de su director y amigo de la cantante, Rafael Amargo. Asegurando que está disfrutando mucho de estas fiestas en las que las medidas de distanciamiento están siendo más que necesarias, Chayo aclaró los motivos por los que no pasó la nochebuena junto a su padre Amador: "Date cuenta que mi padre vive en Chipiona y la distancia es lo que nos tiene separados de él".Siempre muy discreta con los temas que conciernen a su familia, la hija de Rosa Benito prefirió no valorar el reciente positivo en Covid-19 del hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón, aunque apuntó: "Conozco a mucha gente que, sin haber tenido mucho contacto con gente de otros ámbitos, lo han pillado".Intentando respetar al máximo las medidas restrictivas contra el Coronavirus, Rosario aseguró que se reunió con la familia en Nochebuena y lo volverá a hacer en Nochevieja: "Nosotros lo pasamos en familia, aunque faltó gente. Nos hicimos la prueba antes" y añadió "Mi deseo es que nos acompañe la salud, importante. Que no nos falte el amor y que venga trabajo". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Tras la primera celebración de estas Navidades, Rosario Mohedano ha disfrutado de su afición por el teatro asistiendo a la obra de 'Yerma' que llegó al Teatro Carlos III de Aranjuez de la mano de su director y amigo de la cantante, Rafael Amargo. Asegurando que está disfrutando mucho de estas fiestas en las que las medidas de distanciamiento están siendo más que necesarias, Chayo aclaró los motivos por los que no pasó la nochebuena junto a su padre Amador: "Date cuenta que mi padre vive en Chipiona y la distancia es lo que nos tiene separados de él".Siempre muy discreta con los temas que conciernen a su familia, la hija de Rosa Benito prefirió no valorar el reciente positivo en Covid-19 del hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón, aunque apuntó: "Conozco a mucha gente que, sin haber tenido mucho contacto con gente de otros ámbitos, lo han pillado".Intentando respetar al máximo las medidas restrictivas contra el Coronavirus, Rosario aseguró que se reunió con la familia en Nochebuena y lo volverá a hacer en Nochevieja: "Nosotros lo pasamos en familia, aunque faltó gente. Nos hicimos la prueba antes" y añadió "Mi deseo es que nos acompañe la salud, importante. Que no nos falte el amor y que venga trabajo".