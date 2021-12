Alemania autorizó en 2021 exportaciones de armamento por valor récord

Vehículos militares en Alemania, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND

Berlín, 26 dic (EFE).- El Gobierno alemán autorizó este año exportaciones de armamento y equipamiento bélico por valor de 9.043 millones de euros, lo que supone un nuevo récord, según informaron este domingo medios alemanes.

El dato procede de la respuesta del Ministerio de Finanzas a la pregunta parlamentaria de la diputada izquierdista Sevim Dagdelen, a la que han tenido acceso varios medios.

El récord anterior se había batido en 2019, cuando se autorizaron exportaciones por valor de 8.015 millones de euros.

El Gobierno en funciones de la excanciller Angela Merkel aprobó además exportar material militar a Egipto en los días previos a la toma de posesión como canciller de Olaf Scholz, como reveló hace dos semanas el semanario "Spiegel".

Según se desprende de la respuesta del Ministerio de Finanzas, dichas ventas -que incluyen tres fragatas de ThyssenKrupp y 16 sistemas de defensa aérea IRIS fabricados por Diehl- suman un valor de 4.000 millones de euros.

Tras trascender, diicha autorización de última hora fue objeto de críticas, por un lado porque tradicionalmente los Gobiernos en funciones no autorizan ventas de armamento y también debido a la implicación de Egipto en la guerra en Yemen.

En su cuenta de Twitter, la diputada Dagdelen calificó la venta de "muestra de picaresca" por parte de Scholz, ministro de Finanzas con Merkel y le acusó de ignorar las críticas contra la exportación de armas "a dictaduras".

De los 9.000 millones autorizados en total en 2021, aproximadamente cuatro se corresponden a ventas de armas y cinco a equipamiento bélico, de acuerdo con el diario "Die Zeit".

Según la misma fuente, Alemania aprobó exportar 1.600 millones a países miembros de la Unión Europea (UE) y 1.500 millones a estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o con un estatus similar.

El nuevo Gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales, encabezado por Scholz, pretende reformar los mecanismos de control de las exportaciones de armamento para frenar las ventas a terceros países que no sean democráticos y no respeten los derechos humanos.