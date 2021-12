Activista puertorriqueño recuerda a Desmond Tutu por oponerse a la homofobia

Fotografía de archivo del activista pro Derechos Humanos, Pedro Julio Serrano. EFE/Thais Llorca

San Juan, 26 dic (EFE).- El activista puertorriqueño de derechos humanos Pedro Julio Serrano lamentó este domingo el fallecimiento del arzobispo sudafricano Desmond Tutu por su lucha en contra de la homofobia y la transfobia.

"Desmond Tutu fue un líder mundial que usó su enorme e influyente plataforma para no tan solo batallar el apartheid, sino la homofobia y la transfobia", expresó Serrano en un comunicado de prensa.

Serrano, de igual manera, destacó a Tutu, porque "en muchas ocasiones se expresó a favor de la dignidad y la humanidad de la gente LGBTTIQ+".

Además, "usó su poder para abrir caminos de aceptación, respeto e inclusión para nuestra comunidad".

Serrano, portavoz de la organización Puerto Rico Para Todes, resaltó algunos cuestionamientos de Tutu contra la homofobia, tales como: "¿Qué diablos pasa con las iglesias? ¿Cómo es posible luchar contra el racismo y no contra la homofobia? La orientación sexual no se elige. La homofobia es también una forma de apartheid".

"Los negros no elegimos ser negros; los homosexuales, tampoco. Yo rechazaría ir a un cielo homofóbico", añadió Serrano sobre las expresiones de Tutu.

La trayectoria de Tutu estuvo marcada por una constante defensa de los derechos humanos, algo que le llevó a desmarcarse en numerosas ocasiones de la jerarquía eclesiástica para defender abiertamente posiciones como los derechos de los homosexuales o la eutanasia.

"Ojalá la vida y el legado de Desmond Tutu sirva de ejemplo para que los líderes religiosos de hoy en día entiendan que luchar contra la homofobia y la transfobia es también parte de su misión eclesiástica", pidió Serrano.

"Ya muchas iglesias aceptan, respetan y celebran a la gente LGBTTIQ+. Es hora de acabar con el apartheid homofóbico que aún existe en otras, como pedía Tutu", concluyó.