Vacunación anticovid obligatoria entra en vigencia en Ecuador

Ecuador comenzó este viernes a implementar la vacunación anticovid obligatoria a partir de los cinco años, con limitada concurrencia a los centros de inmunización en la capital, constataron reporteros de AFP.

Durante este feriado navideño en Ecuador, primer día de vigencia de la obligatoriedad de la inmunización contra el coronavirus, era reducida la afluencia de público a los centros de vacunación en Quito.

En contraste, gran cantidad de personas transitaban por las calles y se agolpaban cerca de centros comerciales en pos de las últimas compras de Navidad.

La capital ecuatoriana, de 2,7 millones de habitantes, registra un 90% de cobertura de vacunas anticovid, según cifras oficiales.

"Como ciudadanos (debemos) ser conscientes y venir personalmente a vacunarnos sin que nos estén obligando", dijo a la AFP el docente Francisco Toro, de 42 años, que acudió a recibir la tercera dosis en un centro de salud público del centro de Quito.

Ecuador, la primera nación latinoamericana en hacer obligatoria la vacunación contra el covid, registra más de 541.000 casos confirmados de coronavirus (3.058 por cada 100.000 habitantes) y 33.641 muertos (190 por cada 100.000 habitantes), según los últimos datos oficiales reportados este viernes.

La pandemia de coronavirus fue registrada por primera vez en el país suramericano en febrero de 2020.

"Podemos transmitir (la enfermedad) a otras personas por la irresponsabilidad", dijo a la AFP Guadalupe Rodríguez, comerciante de 65 años, tras colocarse su tercera dosis. Las personas, "sin necesidad de obligarles o pagarles, deberían venirse a vacunar".

- Sanción al que no pide certificado -

El gobierno ecuatoriano explicó el jueves que la medida de obligatoriedad obedece al "aumento de contagiados y a la circulación de nuevas variantes de 'preocupación', como ómicron", que se propaga rápidamente por el mundo y ha obligado a muchos países a imponer de nuevo restricciones.

En caso de incumplimiento "la sanción no recaerá sobre las personas no vacunadas, sino sobre las entidades que prestan servicios públicos y no exigen el certificado de vacunación", apuntó el ministerio de Salud Pública(MSP) en un comunicado.

También indicó que la decisión se enmarca en la Constitución, que establece que el Estado debe garantizar el derecho a la salud, aunque quienes tengan alguna contraindicación médica estarán exentos de vacunarse.

El presidente Guillermo Lasso descartó un confinamiento de la población durante las fiestas de diciembre tras el repunte de contagios y la propagación de la nueva variante.

Empero, se resolvió exigir la presentación del carnet de vacunación en lugares concurridos.

La disposición es "como un mecanismo de protección colectiva de todos los ecuatorianos", indicó Juan Zapata, director del COE, encargado del manejo de la pandemia en Ecuador.

El aforo en restaurantes, centros comerciales, patios de comida, cines y gimnasios pasó del 70 al 50% de la capacidad, entre otras disposiciones para contrarrestar el incremento de contagios.

- "Por exigencia del trabajo" -

Abigail Pilataxi, de 19 años, no se había vacunado porque "solo pasaba en casa" pero un nuevo empleo la forzó a llegar este viernes a un centro de salud para recibir su primera dosis.

Es "por exigencia del trabajo, ya nos exigieron el carnet de vacunas para poder ingresar", explicó a la AFP.

En el país andino de 17,7 millones, un 77,7% de habitantes ha recibido el esquema completo de vacunación anticovid. Además, unas 990.000 personas se han aplicado la tercera dosis de refuerzo, conforme a cifras de Salud.

En el puerto de Guayaquil de 2,6 millones de habitantes donde la pandemia desbordó los sistemas sanitarios y funerarios entre abril y mayo de 2020, la afluencia a los sitios de vacunación "fue normal y cómoda", indicó a la AFP un vocero de Salud.

En esa ciudad resta un 27% de personas por recibir sus dosis de vacuna anticovid.

El MSP insistió en que "cuenta con el abastecimiento suficiente de biológicos para vacunar a toda la población", por lo que exhortó "a que se inmunicen" quienes aún no lo han hecho.

Ecuador es el séptimo país latinoamericano con más fallecidos por el covid-19, de acuerdo a un conteo de la AFP basado en cifras oficiales.

