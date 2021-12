Rey Felipe.- Podemos critica que Felipe VI no mencionase al rey emérito pese a apelar a la "integridad moral" de las instituciones

25-10-2021 Podemos critica que Felipe VI no mencionase al rey emérito pese a apelar a la "integridad moral" de las instituciones. La coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha criticado que el Rey Felipe VI no haya mencionado en su mensaje navideño al rey emérito, Juan Carlos I, y sus "graves escándalos de corrupción" pese a haber apuntado a la necesidad de la "integridad moral y pública" de las instituciones. POLITICA Cézaro De Luca - Europa Press



Así lo ha aseverado Serra este sábado en una rueda de prensa de valoración del discurso del monarca, en la que ha subrayado que, a su juicio, en una situación como la que se vive en España "no puede ser que el Rey siga eludiendo referirse a lo sucedido".



"El Rey ayer habló de la necesidad de la integridad moral y pública de nuestras instituciones, pero eso dista mucho de los escándalos que rodean al emérito y sobre todo del hecho de que no haya comparecido ante la justicia y ante la ciudadanía", ha apostillado. "La impunidad no es buena amiga de la integridad moral y pública de nuestras instituciones", ha añadido.



Por otra parte, ha afirmado que comparte con Felipe VI la valoración del momento de "gran incertidumbre" que se vive en España y "en el mundo entero", pero ha mostrado su desacuerdo con las causas, ya que considera que no solo la pandemia es una de ella, sino "fundamentalmente" la existencia de un sistema económico "incapaz de responder a las necesidades de la ciudadanía".



"Hay una crisis económica, una crisis social, una crisis ecológica que (el sistema) no está siendo capaz de afrontar. Por tanto, creemos que lo importante ante esta situación es ver las fallas del sistema político, económico y social. Y atajarlas", ha dicho, para poner en valor las políticas "valientes" del Gobierno de coalición en este sentido.



En la misma línea, la coportavoz de Podemos ha apelado a la "transformación" de la sociedad y ha apuntado a que ante la situación actual se debe "reformar" la Constitución hacia una "más social, más justa, más feminista, que cuide el planeta y que proteja los derechos de toda la ciudadanía.



"Pensamos que muchos de los valores a los que se refirió ayer el Rey, como la defensa de la solidaridad y la defensa de lo público, que se han demostrado con enorme valía durante esta pandemia, son valores republicanos", ha continuado.



En este sentido, ha asegurado que la "mejor" forma de garantizar que las "grandes decisiones" tengan esos valores "en el centro", es una "Constitución republicana".



Serra ha cuestionado así, frente a las palabras de Felipe VI sobre el papel de las instituciones, "para qué sirve la monarquía" y "qué papel ocupa hoy" en España.



"Creemos que la monarquía en nuestro país ha servido como epicentro de relaciones económicas ilícitas e ilegales, y que para avanzar hacia la integridad política, moral y publica de nuestras instituciones, así como para la defensa del sistema democrático, hay que avanzar hacia un sistema republicano en el que no solamente abordemos un cambio relativo a la jefatura del Estado, sino que también defendamos esos valores que hemos mencionado", ha agregado.



"Hay que tener valentía para afrontar en este tiempo de incertidumbre y necesidad de cambios y construir una república, que es algo que cada día mas gente de nuestro país quiere y anhela", ha concluido.