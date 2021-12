Ranking HBO en Ecuador: Top 8 de las series más vistas de hoy viernes, 24 de diciembre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de las mejores series, utiliza las herramientas que te facilita esta plataforma de streaming.

HBO posee una lista con la crème de la crème de sus contenidos, donde se organizan según el orden de preferencia de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real. En vez de desgastarte en investigaciones innecesarias, aprovecha tus minutos previos y prepárate algo para picar.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estas son las 8 series más buscadas en Ecuador:

2. Big Bang

Mientras los físicos Leonard y Sheldon completan su pandilla de frikis con Howard y Raj, la aspirante a actriz Penny ocupa el piso de enfrente.

3. And Just Like That…

Este nuevo capítulo de “Sex and the City” sigue a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50.

4. Cómo meterse en un jardín

Una pareja británica aparentemente normal se convierte en el centro de una investigación extraordinaria cuando se descubren dos cadáveres en el jardín trasero de una casa en Nottingham.

6. Foster, la casa de los amigos imaginarios

Muchos niños tienen amigos imaginarios pero los abandonan al crecer, por eso existe el "hogar de Foster" una mansión donde se hospedan los amigos imaginarios de toda la infancia que son abandonados por sus creadores al crecer, pueden vivir hasta ser adoptados por otro niño. Mac, un niño de 8 años de gran inteligencia y corazón y su amigo imaginario Blooregard Q. Kazoo o (simplemente Bloo) viven sus aventuras allí, ya que no quieren separarse aún.

7. Euphoria

Una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes de instituto que tienen que hacer frente a temas recurrentes de su edad, como la droga, el sexo y la violencia.

8. Tom and Jerry in New York

Sigue al icónico dúo mientras se instalan en sus nuevas excavaciones en el Royal Gate Hotel de Nueva York y desatan el caos en la gran ciudad.

9. Mare of Easttown

Una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania investiga un asesinato local mientras trata de evitar que su vida se desmorone.

10. En Busca de Magic Mike

Temiendo ya no tener encanto, diez hombres desnudan sus almas y cuerpos para tener la oportunidad única de actuar en el escenario Magic Mike en Las Vegas y llevarse a casa $ 100.000 en esta emocionante y sexy serie reality de competencia.

Como te habrás dado cuenta, las series viven su época dorada. HBO utiliza este aumento en la demanda para mantener enganchados a millones de suscriptores.

Hay producciones de todas clases y para todos los gustos: fantasía, humor, acción, drama... así que aprovecha para ver varios capítulos seguidos, ¡incluso hasta completar la temporada! Ya sabes que las encontrarás siempre en HBO.

¿Tienes idea de cuál es tu próximo programa favorito? ¿Estás planeando el siguiente maratón? ¡Las 24 horas del día no serán suficientes para ver todos estos exitazos!