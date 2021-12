Ranking Apple en Perú: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy sábado, 25 de diciembre

La plataforma de streaming Apple nos facilita a sus suscriptores la lista de las 10 canciones más escuchadas en Perú. Si deseas conocer cuáles son las preferidas de la audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. Tacones Rojos

«Tacones Rojos» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Sebastián Yatra está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

2. All I Want For Christmas Is You

Lo más nuevo de Mariah Carey, «All I Want For Christmas Is You», entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. Lo Siento BB:/

«Lo Siento BB:/» de Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas va en descenso: ya llega al tercer lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 2.

4. Santa Claus Llegó a la Ciudad

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Luis Miguel. Quizás por esto es que «Santa Claus Llegó a la Ciudad» debuta en el ranking directamente en el cuarto puesto.

5. Nostálgico

Cosechar éxitos es sinónimo de Rvssian, Rauw Alejandro y Chris Brown. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Nostálgico», debute en el quinto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

6. Yonaguni

El que fuera un exitazo de Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la sexta posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 4 .

7. Aquel Nap ZzZz

«Aquel Nap ZzZz» no para de sonar en el streaming, tras ascender 3 puestos en las listas de favoritos y situarse en la séptima posición.

8. Feliz Navidad

«Feliz Navidad» de José Feliciano está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 8. Ayer se encontraba en el sitio número 151, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

9. Medallo

Esta es la canción de Blessd, Justin Quiles y Lenny Tavárez que se ubica en el noveno lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

10. Mon Amour (Remix)

«Mon Amour (Remix)» de zzoilo y Aitana pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la décima posición, lo que apunta a que va de salida.

Ojalá te hayamos entusiasmado con este resumen de las canciones más escuchadas en Perú. ¡Anímate a descubrirlas tú también en Apple!

Hay miles de horas de música. Recordemos que Apple es experto en transmitir la mejor programación y en este apartado tampoco hay diferencia.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.