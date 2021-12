Ranking Apple en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy sábado, 25 de diciembre

La música nos alegra la vida y nos inspira. Algunos títulos nos dan confort y otros nos hacen sentir bien. Ya sea que estés en casa, en el trabajo o en cualquier viaje, ya no tienes que buscar demasiado: encontrarás una gran oferta con diversidad de géneros en las plataformas de transmisión.

En el caso de Apple, hay un listado que muestra lo que la gente está escuchando en tiempo real. Así, busca convertirse en un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Seguro que muchas de ellas ya están en tus favoritas, pero habrá otras que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Escucha las 10 canciones más buscadas:

1. All I Want For Christmas Is You

Esta es la canción que se ubica en el primer lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 3. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Mariah Carey.

2. Super Gremlin

«Super Gremlin» de Kodak Black pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la segunda posición, lo que apunta a que va de salida.

3. It's Beginning to Look a Lot like Christmas

Cosechar éxitos es sinónimo de Michael Bublé. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «It's Beginning to Look a Lot like Christmas», debute en el tercer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

4. Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)

«Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)» de Lil Durk va en descenso: ya llega a la cuarta posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 2.

5. Last Christmas

«Last Christmas» de Wham! sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 5, tras subir del 14 en el que se encontraba ayer.

6. Underneath the Tree

«Underneath the Tree» de Kelly Clarkson se vende como pan caliente. Pasa del puesto 11 de ayer al 6 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

7. Santa Tell Me

«Santa Tell Me» de Ariana Grande está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 7. Ayer se encontraba en el sitio número 9, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

8. Jingle Bell Rock

Lo más nuevo de Bobby Helms, «Jingle Bell Rock», entra directamente al octavo puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

9. Mistletoe

El sencillo más reciente de Justin Bieber ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Mistletoe» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. I Hate U

«I Hate U» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de SZA está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Apple?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.