Ranking Apple en España: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy sábado, 25 de diciembre

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de canciones en tu plataforma de streaming favorita.

Eso lo tiene claro Apple, pues cuenta con un listado de las últimas tendencias en sus listas de reproducción. Ahí, se organizan según las preferencias de los oyentes en tiempo real. Ya sea en casa, en el trabajo o mientras viajas, no le pierdas el ritmo a la música más famosa.

1. All I Want For Christmas Is You

Esta es la canción que se ubica en la primera posición, tras haber estado ayer en el puesto número 13. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Mariah Carey.

2. Desesperados

La melodía de Rauw Alejandro y Chencho Corleone va en descenso: ya llega al segundo lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 1.

3. LA FAMA (feat. The Weeknd)

El temazo de ROSALÍA se mantiene en tercer lugar.

4. Mon Amour (Remix)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a zzoilo y Aitana. Quizás por esto es que «Mon Amour (Remix)» debuta en el ranking directamente en el cuarto puesto.

5. Tacones Rojos

Lo más nuevo de Sebastián Yatra, «Tacones Rojos», entra directamente a la quinta posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

6. Pelele

Cosechar éxitos es sinónimo de Morad. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Pelele», debute en el sexto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

7. Morad: Bzrp Music Sessions, Vol. 47

El hit de Bizarrap y Morad se encuentra en séptimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 2.

8. Ateo

Esta es la canción de C. Tangana y Nathy Peluso que se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

9. Nostálgico

El que fuera un exitazo de Rvssian, Rauw Alejandro y Chris Brown va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 7 .

10. Todo De Ti

«Todo De Ti» de Rauw Alejandro pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

Apple se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público español en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.