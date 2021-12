Ranking Apple en Chile: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy sábado, 25 de diciembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Apple cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las canciones más escuchadas en Chile, que las clasifica según su cantidad de oyentes en tiempo real. Sigue desplazándote para saber cuáles son las más populares esta semana.

1. Santa Claus Llegó a la Ciudad

Con una diferencia positiva de 93, el más reciente exitazo de Luis Miguel sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición primera. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

2. All I Want For Christmas Is You

El sencillo más reciente de Mariah Carey ya se vislumbra como un nuevo clásico. «All I Want For Christmas Is You» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. Los Malvekes (feat. Stars Music Chile)

«Los Malvekes (feat. Stars Music Chile)» de Cris Mj, Marcianeke y Simon la Letra se encuentra en tercer lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 1.

4. Desesperados

Lo más nuevo de Rauw Alejandro y Chencho Corleone, «Desesperados», entra directamente al cuarto puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

5. Blanca Navidad (White Christmas)

«Blanca Navidad (White Christmas)» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Luis Miguel está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

6. It's Beginning to Look a Lot like Christmas

«It's Beginning to Look a Lot like Christmas» de Michael Bublé se vende como pan caliente. Pasa del puesto 149 de ayer al 6 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

7. Lo Siento BB:/

El que fuera un exitazo de Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la séptima posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 3 .

8. Cold Heart (PNAU Remix)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Elton John y Dua Lipa. Quizás por esto es que «Cold Heart (PNAU Remix)» debuta en el ranking directamente en la octava posición.

9. Yonaguni

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Yonaguni», debute en la novena posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

10. Holly Jolly Christmas

Con una diferencia favorable de 188, «Holly Jolly Christmas» de Michael Bublé se sitúa hoy en el puesto 10 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Apple?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público chileno en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.