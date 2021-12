Ranking Apple en Argentina: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy sábado, 25 de diciembre

La oferta musical nunca había sido tan extensa como hoy en día. Ello trae consigo que no sea fácil encontrar canciones que se adapten a nuestros gustos. Los usuarios de Apple ahora tenemos la sencillez de encontrar las novedades según diversas características.

Entonces, basta con visitar esta plataforma de transmisión por internet para que los suscriptores podamos acceder a una lista con sus 10 canciones más populares, de modo que sea más fácil escogerlos.

Hay gran variedad de géneros, que agradarán a distintos públicos. Así, pasaremos muchas horas atentos a nuestros audífonos y altavoces. Conoce qué escuchan los demás, quizás así descubras lo mejor que tenemos en parrilla para ti. Te lo contamos a continuación:

1. Bar

El sencillo más reciente de TINI y L-Gante ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Bar» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. All I Want For Christmas Is You

La nueva producción de Mariah Carey se vende como pan caliente. Pasa del puesto 43 de ayer al 2 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

3. Cold Heart (PNAU Remix)

«Cold Heart (PNAU Remix)» de Elton John y Dua Lipa es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. DANCE CRIP

Cosechar éxitos es sinónimo de Trueno. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «DANCE CRIP», debute en el cuarto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

5. Miénteme

«Miénteme» no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la quinta posición.

6. Salimo de Noche

El que fuera un exitazo de Tiago pzk y Trueno va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 4 .

7. Mon Amour (Remix)

Esta es la canción de zzoilo y Aitana que se ubica en la séptima posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

8. Pepas

«Pepas» se ubica en la octava posición, tras haber estado ayer en el puesto número 12. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Farruko.

9. Todo De Ti

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Rauw Alejandro. Quizás por esto es que «Todo De Ti» debuta en el ranking directamente en el noveno puesto.

10. Tacones Rojos

«Tacones Rojos», interpretado por Sebastián Yatra, se mantiene en el décimo lugar de la lista.

Apple se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público argentino en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.