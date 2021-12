Rally/Dakar.- Nani Roma: "Estamos confiados en hacer un buen papel y optar a la victoria"

25-12-2021 El piloto español Joan 'Nani' Roma DEPORTES PRENSA NANI ROMA



El piloto español Joan 'Nani' Roma tiene confianza en realizar "un buen papel" en el Rally Dakar 2022, que se disputa del 1 al 14 de enero, y cree que puede "optar a la victoria" en una prueba que será "diferente" por el cambio de reglamento.



"Estoy preparado. He trabajado con intensidad y me encuentro físicamente bien. Preocupado, como todos, por el COVID. Confiamos con poder viajar sin problemas a Arabia el próximo lunes", indicó el piloto catalán, que afronta su vigésimo sexta participación en el Dakar. "Sí, ya llevo unos cuantos en las espaldas", añadió.



Roma empezará con los test del coche el miércoles 29 de diciembre y seguidamente las verificaciones; el 1 de enero se disputa la etapa prólogo y el 2 es el inicio de la carrera. "A partir de ahora va a ir ya todo muy rápido", apuntó el de Folgueroles.



Para el piloto del equipo Prodrive, "éste va a ser un Dakar diferente". "Tenemos cambio de reglamento y un coche diferente, agradable de conducir y que funciona muy bien; un coche más ancho, con ruedas más grandes y más suspensión. Un T1+ diferente al que habíamos corrido", comentó.



"Hemos trabajado muy duro estos últimos meses, y aunque por diferentes razones no hemos podido correr ninguna carrera, por lo que no sabemos cómo están nuestros rivales, estamos confiados en hacer un buen papel y optar a la victoria", reconoció Roma.



Sobre la presente edición de la carrera, el experimentado piloto considera que "va a ser un Dakar difícil y rápido, como siempre". "No hay etapas muy largas, pero sin duda serán complejas, en un país con un desierto muy interesante, con grandes espacios, un poco como en África, donde me gusta competir", dijo.



Además, 'Nani' Roma se mostró "contento de estar un año más en la lucha, con Sébastien Loeb y Orlando Terranova, dos compañeros de equipo con los que creo que podemos hacer un buen conjunto, y con ganas de que empiece ya la carrera", sentenció el catalán, que deseó sus "mejores deseos a todos" para una "feliz Navidad y un súper año 2022".