Polonia.- El líder católico de los polacos afirma estar dispuesto a acoger a los refugiados en su arquidiócesis

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El arzobispo de Gniezno y primado de Polonia, Wojciech Polak, ha asegurado esta sábado que está dispuesto a acoger a los refugiados que lo necesiten en la arquidiócesis que dirige, pero ha insistido en la necesidad de trabajar de manera conjunta con las autoridades para dar una respuesta a la actual crisis migratoria en la frontera con Bielorrusia.



"Sí, lo aceptaría, pero la admisión en sí no es suficiente. Necesitamos un sistema de asistencia de amplio alcance que les permita encontrarse, integrarse y funcionar en un nuevo lugar", ha explicado Polak, líder de los católicos polacos.



"Solos, sin la cooperación y la ayuda del Gobierno, no podemos reubicar y aceptar refugiados", ha señalado el arzobispo en una entrevista para la cadena de televisión local TVN24, quien ha destacado como en otras arquidiócesis, como la de Lublin decenas de personas en situación de vulnerabilidad han podido ser ayudadas.



"No se trata solo de soporte material", también son ayudas para la "integración, la búsqueda de empleo y el aprendizaje del idioma. En mi opinión, este es el camino que se debe seguir (...). Las organizaciones católicas y las congregaciones religiosas deben participar con determinación", ha enfatizado.



"Una persona necesitada siempre debe ser ayudada, independientemente de las circunstancias. Esa es la fe cristiana. Esto es lo que enseña Jesús. Él también fue un refugiado. Después de todo, huyó con sus padres a Egipto contra la persecución de Herodes", ha recordado el arzobispo de Gniezno.



Desde hace varias semanas, miles de personas han intentado cruzar desde Bielorrusia a las fronteras exteriores de la Unión Europea de Polonia o los países bálticos, provocando una crisis migratoria en la región sin precedentes.



Desde Bruselas se acusa a Minsk de enviar refugiados y migrantes hacia la frontera en represalia por las sanciones impuestas desde la Unión Europea al Gobierno del presidente, Alexander Lukashenko por la represión de opositores y las manifestaciones en su contra tras el polémico y ampliamente cuestionado resultado de las elecciones 2020, en las que revalidó su mandato por sexta vez.