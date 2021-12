PNV no apoyará la reforma laboral mientras no recoja la prevalencia de convenios autonómicos por encima de los estatales

25-12-2021 El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO PNV



BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)



El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que, "hoy por hoy", no apoyarán la reforma laboral acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez mientras no se solucione la prevalencia de los convenios autonómicos por encima de los estatales.



En una comparecencia en Bilbao, Esteban, preguntado por la postura del PNV ante el acuerdo del Gobierno central con patronal y los sindicatos CCOO y UGT sobre la reforma laboral, ha señalado que llevan ya "unas cuantas semanas" hablando con el Gobierno, "pero no solo con el Gobierno, también la patronal conoce nuestra postura y también los sindicatos".



Desde el PNV, ha dicho, entienden que hay "aspectos positivos" en la reforma laboral acordada, pero ha insistido en que, "desde el primer momento", el Gobierno "conoce de manera absolutamente clara y rotunda" que para la formación jeltzale es "fundamental preservar una dinámica propia, que ya existe de facto en Euskadi con respecto a las relaciones laborales, un marco propio".



En ese sentido, ha remarcado que en Euskadi "no tenemos una misma dinámica sindical que en el resto del Estado y también las relaciones con el empresariado son diferentes". "Nosotros lo que queremos es preservar eso y, por lo tanto, para el PNV es fundamental la relación de convenios y creemos que los convenios a nivel de comunidad autónoma deberían ser preferentes a los de nivel del Estado", ha insistido.



Esta postura, ha dicho, la conocen el gobierno, los sindicatos y la patronal y ha señalado que, "probablemente, quien más dificultades tenga para aceptarlo hoy por hoy sea la patronal, pero sin que esto esté solucionado nosotros no vamos a apoyar la reforma".



"Hoy por hoy, el PNV está en el no, porque no es que es un asunto que se nos ocurra ahora, es que llevamos mucho tiempo hablando de esto y ellos lo conocen y saben que esto era necesario", ha reiterado.



Esteban, que ha dicho desconocer "con quién va a sacar el Gobierno la propuesta adelante, ya se verá", ha repetido que el PNV, mientras no vean "solucionado" es problema de la prevalencia de los convenios autonómicos, "no podemos dar un apoyo a la reforma".