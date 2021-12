La Policía de Países Bajos refuerza la seguridad del ministro de Sanidad tras las amenazas recibidas

ÁMSTERDAM, 25 (DPA/EP)



La Policía de Países Bajos ha reforzado la seguridad del ministro de Sanidad, Hugo de Jonge, después de las amenazas recibidas en el marco de las nuevas restricciones adoptadas por el Gobierno para frenar el avance de la variante ómicron.



Así, un puesto móvil de la Policía con cámaras de vigilancia se ha apostado este viernes en los alrededores del domicilio de De Jonge, en la ciudad de Rotterdam, según ha informado la agencia de noticias ANP.



De Jonge, también viceprimer ministro, ha sido objeto de diversas amenazas en los últimos días. En el incidente más grave, un hombre enmascarado se grabó frente a la casa del responsable de Sanidad, llamó al telefonillo y exigió hablar con él sobre las medidas anticovid. Fue detenido por la Policía.



A ello se suma que la dirección de la vivienda familiar de De Jonge ha estado circulando en redes sociales durante semanas y hasta le ha llegado un paquete sospechoso, que finalmente resultó no ser peligroso.



A pocos días de Navidad, el Gobierno neerlandés impuso un estricto confinamiento que implica el cierre de todos los servicios no esenciales, algo que el Ejecutivo considera necesario para evitar el colapso de los hospitales por la COVID-19.



A pesar de que mucha gente ha mostrado su descontento con las nuevas restricciones en Países Bajos, esta vez no se han producido las multitudinarias y a veces violentas protestas que se vivieron en confinamientos anteriores.