La Palma registra tres terremotos durante la noche, ninguno sentido por la población

23-12-2021 Gases expulsados por el volcán de Cumbre Vieja, a 23 de diciembre de 2021, en La Palma, Canarias (España). Los observables, tanto directos en superficie como procedentes de los sistemas de vigilancia, siguen corroborando los signos de agotamiento del proceso eruptivo del volcán de La Palma, aunque no es descartable un nuevo repunte de actividad volcánica. POLITICA Cézaro De Luca - Europa Press



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 (EUROPA PRESS)



La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado durante la noche y hasta las 06.33 horas tres terremotos en la zona afectada por la erupción volcánica en la isla de La Palma, en Cumbre Vieja, ninguno de ellos sentidos por la población.



La sismicidad continúa en niveles muy bajos en todas las profundidades y el tremor sigue a niveles de ruido de fondo, si bien no descarta que se puedan producir sismos que puedan ser sentidos. El proceso de deformación iniciado el 19 de diciembre ha revertido.



De todos modos, desde el Comité Científico del Pevolca se expone que los datos observables tanto directos en superficie como procedentes de los sistemas de vigilancia continúan mostrando signos de agotamiento del proceso eruptivo, que podría darse por concluido en las próximas horas si se mantiene la tendencia.



Aún así, se matiza, que el final de la erupción no implica el cese de peligros asociados al fenómeno volcánico ni al final de la reactivación magmática en la zona de Cumbre Vieja.



La calidad del aire, por su parte, por décimo día consecutivo, no supera los valores límites en ninguna estación; mientras que la operatividad del aeropuerto en las próximas horas estará sujeta únicamente a las condiciones puramente meteorológicas debido a la ausencia de ceniza volcánica en la troposfera.